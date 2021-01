Contractele în vigoare de tranzitare și furnizare a gazelor naturale în Republica Moldova de către Gazprom au fost prelungite cu un an. Anunţul este făcut de serviciul relații publice al Moldovagaz, pe pagina web a companiei, transmite IPN.

Potrivit sursei citate, actele respective au fost aprobate la ședința Consiliului de observatori al întreprinderii și semnate în ordinea stabilită.



Și acum un an, pe 31 decembrie 2019, părțile decideau prelungirea contratelor cu un an. Pe durata contractelor se aplică aceeași formula europeană de stabilire a prețurilor de achiziție la gazele naturale, formulă bazată pe valoarea medie aritmetică a prețului de vânzare a gazelor naturale de către Gazprom în ţările europene şi cotațiile prețurilor la produsele petroliere, preciza furnizorul.



În 2018, Republica Moldova a cumpărat gaze la un preț mediu anual de 217,46 de dolari pentru 1000 m3. Un an mai târziu, prețul mediu anual a urcat la 233,67 pentru 1000 m3.