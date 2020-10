Facilitățile fiscale, digitalizarea serviciilor publice, rapiditatea internetului, capitalul uman multilingv și simplificarea interacțiunii cu autoritățile sunt doar câteva dintre avantajele care fac Republica Moldova atractivă pentru investitorii străini în sectorul IT, transmite MOLDPRES.

Acestea şi alte oportunități de business au fost prezentate oamenilor de afaceri, membri ai Camerei de Comerț Belgia - Luxemburg - România (BEROCC) în cadrul webinarului online „Explorează avantajele competitive regionale ale Moldovei în IT, BPO și SSC”, organizat ieri de Agenția de Investiții cu suportul Agenției Internaționale de Cooperare a Germaniei (GIZ).

În cadrul evenimentului, potențiali investitori au beneficiat de informații despre politicile statului în susținerea unui climat antreprenorial și investițional prielnic, precum și despre avantajele oferite de Republica Moldova pentru dezvoltarea sectorului IT. Totodată, companiile belgiene care activează pe piața autohtonă și-au împărtășit experiența, completând viziunea de ansamblu.

„Țara noastră este foarte bine poziționată în ceea ce privește infrastructura de telecomunicații, cu o penetrare mobilă de peste 100% și o prezență a rețelei de fibră optică de 98,2%. Acest fapt constituie un fundament solid pentru dezvoltarea sectoarelor IT, BPO, SSC care generează servicii cu valoare adăugată pentru economia națională și permit angajarea și motivarea tinerilor talentați Astfel, industria IT a crescut de trei ori în ultimii patru ani, iar volumul de servicii exportate pentru anul 2019 a depășit exportul din industria de vinificație a țării”, a explicat Rodica Verbeniuc, directorul general al Agenției de Investiții.

În perioada 2015-2019 industria IT a înregistrat o creștere de trei ori a veniturilor anuale din vânzări – de la 126 milioane de dolari la 396 milioane de dolari, reprezentând 3,1% din PIB.

Pentru a impulsiona dezvoltarea tehnologiilor informaționale și inovaționale, Guvernul a lansat în anul 2018 un model unic de promovare a ecosistemului IT - Parcul virtual IT care la momentul actual are deja peste 600 de rezidenți din țări precum SUA, România, Italia, Marea Britanie, Germania. Republica Moldova deține locul patru în lume cu referire la populația acoperită cu internet de un gigabyte și este a șasea țară din punct de vedere al accesibilității internetului.