Diplomatul a mai adăugat că R.Moldova poate conta mereu pe susținerea adevăraților parteneri de dezvoltare, inclusiv din partea SUA: „pentru că noi credem în potențialul acestei țări. Și nu contează, e în timpul pandemiei sau după pandemie. Până la pandemie, timp de 28 de ani, noi am fost mereu aici și vom fi aici. Asistența noastră acordată anume în timpul pandemiei demonstrează că noi suntem parteneri de încredere. Noi am oferit angajaților mii de prânzuri, am dăruit pacienților calculatoare și tablete pentru ca ei să poată vorbi cu familiile lor în timpul spitalizării”.