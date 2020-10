Anularea taxei rutiere, propusă în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru 2021, aparent pare o inițiativă bună și care este susținută de politicieni, mai ales în contextul campaniei electorale. Însă efectele negative ale acestei modificări sunt mult mai multe decât cele pozitive. De această părere este expertul economic Veaceslav Ioniță. Potrivit lui, includerea taxei rutiere în accizele la produsele petroliere va pune povara fiscală de pe deținătorii de mașini pe umerii agricultorilor și aceasta este o problemă mare.

Contactat de IPN, Veaceslav Ioniță a declarat că o problemă a acestei modificări propuse este faptul că taxa rutieră, care intră integral în bugetul local, nu va mai ajunge la administrațiile publice locale. Însă, în opinia sa, această problemă poate fi soluționată destul de ușor – Guvernul și Parlamentul pot decide, de exemplu, că 20% din accize să fie redirecționate, și anume: 10% spre primării și alte 10% spre raioane.

Economistul afirmă că o problemă gravă este legată de agricultori. Or, 70% din produsele petroliere este motorina, care este consumată în cea mai mare parte de producătorii agricultori, care au tractoare, combine, însă care, la modul practic, nu utilizează pe trasee, deplasându-se în câmp. Și în aceste condiții, reiese că povara fiscală de pe deținătorii de mașini este pusă pe umerii agricultori.

Potrivit lui, o altă problemă este faptul că Fondul Rutier se va afla în zonă de risc.

Încă o problemă legată de această modificare, spune economistul, e faptul că taxa rutieră este o taxă fixă, care are menirea și de a descuraja oamenii să circule cu mașina. Or, se propune excluderea ei.

„Și aceasta în condițiile în care, în ultimii 50 de ani, am construit doar două mii de kilometri de drumuri. Am avut șapte mii și acum avem nouă mii. Practic nu am construit nimic. Dar, în același timp, am cumpărat de 40 de ori mai multe mașini. În 1970 aveam 18 mii de mașini în toată țara, iar acum avem aproape 700 de mii. Dacă în 2000 erau trei mașini la un kilometru de drum, acum avem 75 de mașini la un kilometru de drum”, susține economistul.