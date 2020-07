Primăria mun.Chișinău a semnat un Acord de colaborare cu Asociația Investitorilor din România în R.Moldova. Documentul urmărește mai multe obiective, printre care dezvoltarea economică locală, îmbunătățirea și promovarea climatului de afaceri la nivel local, promovarea cooperării în susținerea parteneriatelor publice private în diverse domenii, identificarea și eliminarea barierelor instituționale în vederea dezvoltării economice a municipiului Chișinău, dar și atragerea investițiilor în municipiu Chișinău.

Potrivit edilului capitalei, Ion Ceban, scopul principal al parteneriatului este stabilirea unei colaborări durabile, în vederea promovării oportunităților de dezvoltare a mediului de afaceri din municipiul Chișinău.

„Chiar și la întâlnirea pe care am avut-o în primăvara acestui an la București cu reprezentanții mediului de afaceri, am spus că primăria Chișinău este deschisă și că avem o mare oportunitate și podențial de dezvoltare economică”, susține el.