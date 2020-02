După trei ani de creștere a agriculturii, în 2019 a fost înregistrat o reducere a producției agricole cu circa 2%. Este vorba de domeniul zootehnic și vegetal. Potrivit directorului de programe IDIS Viitorul, Viorel Chivriga, acest lucru arată că agricultura a început să bată pasul pe loc din cauza condițiilor climaterice cu care fermierii încă nu s-au învățat să lupte, transmite IPN.

În cadrul emisiunii „15 minute de realism economic”, realizată de IDIS Viitorul în parteneriat cu Radio Europa Liberă, Viorel Chivriga a declarat că sectorul animalier de mai mult de un deceniu este măcinat de probleme. Numărul animalelor se reduce de la an la an. 85% dintre bovine sunt în gospodăriile casnice, iar din această cauză sectorul nu va înregistra niciodată performanță.



Potrivit lui Viorel Chivriga, pentru depășirea problemelor din sectorul animalier este necesar ca acesta să fie finanțat, dar și asistat pentru a fi organizat și dezvoltat. Dacă problema nu va fi soluționată, atunci vor apărea disfuncții ale pieței cum e în cazul lactatelor, când o bună parte a producției este importată.



În opinia expertului, și în ceea ce privește culturile legumicole, unde a crescut suprafața înființărilor agricole, producția a bătut pasul pe loc. Prețurile la unele produse s-au majorat cu peste 50%. Acest lucru arată că există insuficientă producție sau o parte din aceasta se erodează calitativ. Și atunci, deficitul este suplinit cu producția de import și acest lucru duce la majorarea prețurilor.



Viorel Chivriga susține că, deși Republica Moldova este o țară preponderent agricolă, realitatea arată că moldovenii nu fac agricultură performantă, decât cu unele excepții. Acest lucru este demonstrat prin randamente mai mici ale culturilor agricole comparativ cu unele state europene.



Expertul recomandă să fie făcută o listă a măsurilor prioritare pentru a fi subvenționate. Potrivit acestuia, dacă există stabilitate, performanță și un segment de exportatori care sunt vizibili pe alte piețe, înseamnă că agricultura are un potențial care poate fi explorat.