Președintele moldovean, Igor Dodon, a avut o întrevedere de lucru cu guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu. Cei doi ar fi discutat detalii privind pregătirea programului cu Fondul Monetar Internațional, necesar pentru dezvoltarea economică a RM.

„Am discutat mai multe detalii privind pregătirea programului cu Fondul Monetar Internațional, care este necesar pentru consolidarea cadrului macroeconomic și dezvoltarea economică a țării noastre. De asemenea, am vorbit despre mersul reformelor din sectorul bancar și, în context, am reiterat importanța independenței Băncii centrale pentru realizarea priorităților asumate de către aceasta. Am fost unanimi în opinia precum că avem nevoie de un sector bancar stabil, credibil și sigur pentru cetățeni, dar și atractiv pentru mediul de afaceri. În acest sens, am salutat eforturile semnificative ale Băncii Naționale a Moldovei”, scrie Dodon pe pagina sa de Facebook.