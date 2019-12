Proiectul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Agricultura Performantă în Moldova (APM), a lansat un apel pentru finanțare prin grant pentru susținerea oportunităților educaționale cu acoperire regională și națională în sectorul apicol. Proiectul va organiza un atelier informativ privind procedura de aplicare, la data de 19 decembrie, iar solicitanţii pot să-şi confirme participarea până la 18 decembrie, transmite MOLDPRES.

Potrivit donatorilor, finanţarea are scopul de „a disemina informații privind cele mai bune abordări tehnologice și manageriale în domeniul apicol către un număr cât mai mare de apicultori și alte entități implicate în lanțul valoric al mierii”.

Pot solicita granturi în cadrul acestui apel organizații locale, asociațiile din sector, asociațiile alcătuite din membri (precum cooperativele sau grupurile de producători), prestatorii de servicii în domeniul afacerilor, prestatorii de servicii de consultanță, instituții educaționale și organizații non-guvernamentale, propuneri de proiecte pentru activități care ar oferi oportunități educaționale la nivel regional sau național pentru apicultori și alte entități implicate în lanțul valoric al mierii. În măsura posibilităților, activitățile propuse trebuie să țintească o audiență cât mai largă, la nivel regional sau național.

Proiectul APM anticipează acordarea în cadrul acestui apel de finanțare a aproximativ 1,35 milioane de lei. Se estimează că suma acordată pentru fiecare grant va varia între 350-900 mii de lei, dar va depinde de activitățile de grant propuse și negocierea finală. Contribuția beneficiarului trebuie să reprezinte cel puțin 10% din valoarea totală a activității și poate fi în natură sau în numerar.

Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în prezent în țara noastră sunt înregistrate oficial 7126 de stupine, în care sunt întreținute peste 236 mii de familii de albine, ceea ce constituie în medie 33 de familii de albine per stupină. Or, apicultura performantă presupune întreținerea a cel puțin 150 de familii de albine per apicultor.

În ultimii ani, aproximativ 90% din mierea de albine obținută în ţara noastră a fost exportată. Începând cu anul 2012, exportul de miere a fost într-o continuă creștere, cu excepția anului trecut, când s-a înregistrat o scădere de 18% față de volumul exportat în anul 2017, cauza fiind condițiile climaterice.