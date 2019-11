Fără suport financiar extern, Republica Moldova poate supraviețui, dar nu are nicio șansă de dezvoltare. În ultimii 20 de ani, țara noastră a beneficiat de un suport financiar extern în mărime de 37,8 miliarde de lei, dintre care 56 la sută sau 21,3 miliarde de lei sub formă de granturi, constată economistul Veaceslav Ioniță. El mai adaugă că în această perioadă cheltuielile Bugetului de stat au constituit 388 miliarde de lei, iar 9,7 la sută au fost acoperite din sursele externe. Astfel, „fiecare al zecelea leu cheltuit de guvern în ultimii 20 de ani a fost din surse externe”, informează MOLDPRES.

În opinia economistului, în anii 2001-2006, suportul extern în Bugetul de stat a fost zero, „dar cu o nuanță interesantă”. În această perioadă, Republica Moldova a obținut 1,4 miliarde de lei sub formă de granturi și totodată a redus datoria externă cu 1,34 miliarde de lei. În anii 2007-2008, Moldova s-a bucurat de un suport extern în mărime de 2,2 miliarde de lei, dintre care 93 la sută sau 2,04 miliarde de lei a fost sub formă de granturi. Această perioadă a fost precedată de angajamentele pro-europene ale guvernării de atunci și suportul european nu a întârziat să vină, menționează Ioniță.

Potrivit expertului, în anul 2010, cheltuielile Bugetului de stat în proporție de 24 la sută au fost acoperite din surse externe. Este „mărimea record a suportului financiar extern, fiecare al patrulea leu cheltuit de guvern a provenit din granturi sau împrumuturi externe”.

Perioada 2011-2014 este considerată de economist drept „epoca de aur a suportului financiar extern”. Republica Moldova a beneficiat de 13,1 miliarde de lei asistență externă, dintre care 71 la sută sau 9,34 miliarde de lei sub formă de granturi și doar 3,76 miliarde de lei sub formă de împrumuturi. În anul 2014 granturile au atins nivelul record de 3 la sută din Produsul Intern Brut, indicator de 2,5 ori mai mare decât media în toți cei 20 de ani.

„După jaful bancar din 2014 și prestația proastă a autorităților în recuperarea banilor furați, autoritățile Moldovei și-au pierdut credibilitatea față de partenerii externi, iar în perioada 2016-2017 suportul extern a fost dominat de împrumuturi”, mai scrie pe blogul său expertul. Astfel, Moldova a beneficiat de un suport financiar extern de 9,6 miliarde de lei, dintre care 75 la sută sau 7,2 miliarde de lei sub formă de împrumuturi.

Anii 2018-2019 au fost o perioadă de izolare financiară. Suportul financiar extern până în septembrie 2019 se ridică la doar 1,37 miliarde de lei, cea ce constituie 1,5 la sută din cheltuielile Bugetului de stat, valoare minimă de după 2008. ”Este perioada când Moldova nu poate accesa nu doar granturi, dar și împrumuturi externe. Sper foarte mult că acest blocaj extern va fi depășit cu succes în perioada imediat următoare”, mai afirmă Veaceslav Ioniță. Restabilirea relațiilor cu partenerii extern și buna guvernare sunt prioritățile de bază ale fostei, actualei și viitoarei guvernări. Fără de această, Moldova nu are nicio șansă să scape de eticheta celei mai sărace țări din Europa, consideră economistul.