O persoană din Europa cheltuie în medie 14.739 în anul 2019. Venitul net disponibil pentru pentru cheltuieli în cele 42 de stat din Europa, care au devenit obiectul unui studiu, variază semnificativ: Liechtenstein, Elveția și Luxemburg au cea mai mare putere de cumpărare, în timp ce Republica Moldova, Kosovo (stat nerecunoscut de R. Moldova și România) și Ucraina, au cea mai mică putere de cumpărare. Ucraina se clasează pe ultimul loc cu o putere anuală de cumpărare de 1.830 de Euro.

Conform studiului, Republica Moldova ar fi a treia de la capăt la capitolul puterea de cumpărare în anul 2019 pentru o persoană. Însă, valoarea acestei puteri de cumpărare nu este indicată.

Puterea de cumpărare este calculată drept măsură a venitului disponibil după ce au fost plătite toate impozitele și au fost oferite toate contribuțiile de caritate. Aceasta ia în calcul și îndemnizațiile de stat.

Liechtenstein care se află pe locul întâi are o putere de cumpărare de 67.550 de euro. Elveția are o putere de cumpărare per locuitor de 42.067 de euro, iar Luxemburgul are o putere de cumpărare de 35.096 de euro.

Astfel, primul loc are o putere de cumpărare cu aproximativ 4,5 ori mai mare decât puterea în medie pe Europa.