Ministrul Finanțelor Ion Chicu este bulversat de metodele de evaziune fiscală a antreprenorilor din sectorul HORECA (abreviere silabică a cuvintelor Hotel / Restaurant / Cafenea.). Acesta a depistat la o cafenea de pe strada pietonală care se află în nemijlocita apropiere a Ministerului de Finanțe că valoarea reală a vănzărilor zilnice o depășește pe cea declarată anterior de tocmai 4 ori - adică 400%.

Chicu scrie pe pagina sa de Facebook că deși Ministerul de Finanțe a venit cu o serie de măsuri stimulatorii pentru antreprenorii din sectorul HORECA, aceștia nu se grăbesc să se conformeze politicilor fiscale.

„Sectorul, care pe lângă diminuarea cu 5 p.p. a cotei contribuției angajatorului la BASS și alte diminuări de impozite pe plățile salariale, beneficiază de la 1 octombrie 2018 și de o reducere cu 10% a cotei TVA. Este, de fapt, sectorul care a beneficiat cel mai mult în urma reformei fiscale”, scrie ministrul.

În același timp Chicu adaugă că analiza nivelului de salarizare în acest sector (analizate date despre circa 600 companii) arată că încălcările încă sunt multe.

„Salariul mediu declarat în acest sector a constituit la finalul trimestrului IV … 2792 lei. Cam aproape de 2.5 ori mai putin decat media pe economie. Marea majoritate a cazurilor de neeliberare a bonurilor de casa și, deci, a camuflării cifrei de afaceri reale, revine tot acestui sector. În urma instituirii postului fiscal la una din cafenele de pe „pietonala” din preajma ministerului finanțelor, am depistat că valoarea reală a vănzărilor zilnice o depașește pe cea declarată anterior de tocmai 4 ori. Adică 400%”, adaugă ministrul.

Șeful de la Finanțe vine cu un îndemn către antreprenorii din sectorul HORECA: „Spuneam la etapa promovării reformei fiscale, că sîntem departe de gîndul, că toți businessmanii vor înțelege deodată, corect și adecvat, mesajul guvernului și vor spori gradul de conformare fiscală. Remarcam, că împreună cu diminuarea impozitelor și taxelor, însoțită și de eliminarea responsabilității penale pentru unele încălcări fiscale, vom întreprinde măsuri hotărîte menite să elimine concurența neloială între agenții economici (evazioniștii sănt, evident, avantajați) și să reducă drastic apetitul de evaziune fiscală. Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și implementează deja Planul său de acțiuni în acest sens”

Chicu are un îndemn și față de consumatori: „Este necesar, bineînțeles, ca și noi, consumatorii, să fim mai exigenți față de comportamentul unor agenți economici. Nu este dificil să solicităm bonul de casă. Haideți s-o facem. Cum n-o dai - 400%”.