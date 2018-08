„În luna septembrie vom deschide primul magazin din Republica Moldova, în Chişinău. Am pornit la drum cu un proiect ambiţios, care cuprinde minimum cinci magazine până la sfârşitul anului şi ulterior chiar o mică unitate de producţie acolo“, a declarat pentru ZF Dragoş Şerb.

El a preluat în urmă cu doi ani reţeaua de magazine Casa Brutarilor şi Belforno Fresh de la grupul austriac Goodmills, care a deţinut în România fosta fabrică Titan.

Compania lui Dragoş Şerb a mai preluat şi secţia de specialităţi de pâine de la Goodmills.



El a fost director al magazinelor cu produse de panificaţie Casa Brutarilor şi Belforno Fresh înainte de a le prelua. Înainte de a lucra pentru producătorul pâinii Titan, el a activat ca CEO în cadrul Natura SRL, companie deţinută de Daniel Guzu, care are în portofoliu brandurile Ana are şi Casa Panciu. De asemenea, el a lucrat şi în cadrul producătorului de pâine VelPitar.



În prezent, reţeaua numără 34 de magazine, toate în Bucureşti şi are o cifră de afaceri de circa 9,2 milioane euro.