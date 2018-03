În ultima perioadă, piața criptovalutelor a devenit tot mai largă și întrebată în Republica Moldova. Peste tot pot fi găsite anunțuri de schimb, cumpărare, vânzare a acestor valute. Desigur cea mai populară monedă virtuală este Bitcoin, dar care în același timp, a arătat că are o volatilitate mare într-o perioadă scurtă de timp. Totuși lumea se aventurează în astfel de tranzacții chiar dacă Banca Națională a Moldovei a venit în repetate rânduri cu avertismente că riscul este unul enorm pentru că acest segment nu este reglementat prin lege. După ce am consultat legislația și am făcut mai multe solicitări de la instituțiile de resort, vedem că piața criptovalutelor ar putea lua locul zonelor off-shor, sau un fel de gaură neagră unde funcționarii sau demnitarii pot să-și ascundă banii obținuți ilegal fără a putea fi verificați.

Să o luăm de la început, „Criptomonedă sau criptovalută” (din engleză CryptoCurrency) este un tip de monedă digitală, virtuală, o monedă surogat, nebancară, folosită ca mijloc de plată. În acest context, BNM vine al doilea an la rând cu mai multe comunicate de presă prin care informează societatea că în tranzacțiile cu criptovalute sunt riscuri extreme de mari pentru persoana care investește. Totodată instituția menționează că sunt și riscuri pentru integritatea sistemului financiar, cum ar fi:

riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

riscurile referitoare la crime financiare: utilizarea monedelor virtuale pentru vânzarea bunurilor interzise etc.

Am solicitat de la Banca Centrală să ne spună dacă este în vreun fel reglementată legal această piață a criptovalutelor. BNM spune că: „Informația cu privire la tranzacțiile cu monedele virtuale este înregistrată într-un registru public descentralizat. Totodată, proprietățile monedelor virtuale sunt setate, astfel încât, iar procedura de identificare a acestora este foarte complexă”.

Totodată BNM spune că „Monedele virtuale nu sunt reglementate pe teritoriul Republicii Moldova și nu reprezintă o formă de monedă electronică în sensul Legii nr.114 din 18.05.2012 privind serviciile de plată și moneda electronică. Activitatea privind emiterea, schimbul, stocarea și tranzacționarea acesteia nu este supusă supravegherii efectuate de către autorități (ile) abilitate. În același timp, conform art. 56, alin. (2) din Legea nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei şi art. 3 din Legea nr.1232-XII din 15.12.1992 cu privire la bani, mijlocul legal de plată pe teritoriul Republicii Moldova este leul moldovenesc”.

Referitor la monitorizarea tranzacțiilor cu criptovalute, Banca Centrală spune că la etapa actuală nu există mecanisme de monitorizare completă a operațiunilor cu monedele virtuale, ținând cont de un șir de caracteristici tehnice ale acestora, precum și că operațiunile respective sunt decentralizate și se efectuează în mediul internet în diverse jurisdicții: „monedele virtuale pot fi transmise pe suport durabil (suport de hârtie, CD-uri, DVD-uri, hard discuri ale calculatoarelor personale, pagini de internet etc.), iar utilizatorii sunt anonimi”.

Acest răspuns primit ne-a făcut să ne gândim la faptul dacă autoritatea care monitorizează averile demnitarilor și funcționarilor poate verifica și totodată verifică conturile în criptovalută a acestora.

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) susține că în baza unor răspunsuri primite de la BNM și Serviciul Fiscal de Stat, ne poate spune că „autoritățile vizate au informat despre faptul, că activitatea privind emiterea și tranzacționarea monedelor virtuale nu este supusă reglementarii și supravegherii de către BNM, precum și nu există reglementări speciale privind regimul fiscal al operațiunilor efectuate cu moneda virtuală”.

Chiar dacă conturile deținute în cryptovalute nu pot fi monitorizate sau verificate de nici o instituție abilitată din Republica Moldova, reprezentanții ANI susțin că persoanele ale căror averi sunt monitorizate de autoritate sunt obligate să indice astfel de conturi, bineînțeles dacă le au. Totodată legea nu spune clar că trebuie indicate conturile deținute în cryptovalută și suma deținută în aceste conturi, ci doar se referă la „orice beneficiu financiar indiferent de sursa de proveniență”.

Expertul în economie, Roman Chircă precizează că într-adevăr există riscul ca anumiți funcționari să poată să-și ascundă anumite de bani investind în monede virtuale dar și că există riscul de transmitere a mitei sub această formă.

„Valutele Crypto-logice, cum se mai numesc nu pot fi monitorizate. Ele sunt pe baza tehnologiei Blockchain care pune înregistrarea cererii proprietarului simultan la mai multe calculatoare unde sunt deținători anonimi. Criptovaluta propune tranzacționarea în afara sistemelor reglementate de către state astfel beneficiarii reali nu pot fi nicidecum identificați. Sunt și cazuri de utilizare a cryptovalutelor de către grupările criminale din lumea interlopă. Chiar FBI deține 5% din totalul criptovalutelor de la nivel mondial, acestea au fost preluate din lumea interlopă. Dacă ne referim la Republica Moldova desigur că anumiți funcționari ar putea să-și ascundă averile, sau sumele financiare în monede virtuale. Un alt risc mai mare este însă că ar putea fi oferită mită în criptovalută și atunci nimeni nu poate verifica de unde au venit banii și cui i-au fost transmiși aceștia”, susține expertul.

Chircă adaugă că monedele virtuale reprezintă o atractivitate, alături de zinele off-shore, pentru persoanele care se comit evaziune fiscală.

„O deținere tranzitorie a valorii în cryptovalute, față de alte scheme infracționale, desigur că monedele virtuale reprezintă atractivitate alături de zonele offshore. Luăm Bitcoin spre exemplu, este imposibil de verificat și poate fi folosită de anumite persoane care se ocupă eveziunea fiscală. Față de off-shore sunt anumite diferențe pentru că acolo este o companie juridică care deține conturi, iar la moneda virtuală, nu se cunoaște absolut nimic”, a precizat Roman Chircă.

Chiar dacă sunt foarte multe riscuri legate de tranzacțiile cu criptovalută, acestea încet preiau teren în Republica Moldova. Drept exemplu poate fi servit și nenumăratele anunțuri care pot fi găsite pe diferite site-uri despre convertirea, vânzarea și cumpărarea criptovalutelor dar și o modalitate de a câștiga bani.

Euforia de pe piața monedelor digitale a avut un apogeu enorm atunci când Bitcoin, care în 2013 costa 143 de dolari, în 2018 a înregistrat un preț record de peste 17 000 de dolari. Totuși volatilitatea este una foarte mare pentru că în doar câteva săptămâni a ajuns la prețul de aproximativ 8 000 de dolari.

Pe lângă Bitcoin mai sunt și alte monede virtuale care de asemenea au înregistrat în ultima perioadă o explozie în aprecierea valorii: Etherium, Ripple, Litecoin.