Sectoarele de drum Criva – Bălți (drumul național M5), cu o lungime de 133 km, și Bălți – Florești – Gura Camencii (drumul național R13), cu o lungime de 40 km, vor fi reparate. Autoritățile planifică în acest sens să contracteze un credit de la ce la cea mai mare bancă chineză – ICBC (Industrial and Construction Bank of China). Costul lucrărilor va fi estimat în urma negocierilor care se vor purta.



Într-un răspuns la o solicitare a Agenției de presă IPN, Ministerul Economiei și Infrastructurii precizează că recent ministrul Chiril Gaburici a semnat cu delegația companiei chineze China Hyway Group Limited un memorandum de intenție privind reabilitarea drumurilor. Compania va facilita accesarea creditului de la ICBC și va executa lucrările de reabilitare a drumurilor în cazul finalizării negocierilor tehnice (condițiile contractuale și costul lucrărilor) și financiare (condițiile de împrumut de la banca ICBC).



Memorandumul semnat constituie un acord cadru şi specifică intenția părților de a reabilita și construi 330 km drumuri naționale, în patru etape. Fiecare etapă urmează să fie negociată separat, pe măsura elaborării documentelor necesare (studiile de fezabilitate, proiectul tehnic, studiile de mediu etc). Tronsoanele de drum selectate pentru prima etapă sunt asigurate cu documentație tehnică, iar studiile de fezabilitate necesită a fi actualizate.



Termenul preconizat pentru finalizarea lucrărilor incluse în prima etapă este de 36 de luni, plus altele 12 luni – perioada de notificare a defectelor. Lansarea lucrărilor depinde de finalizarea negocierilor tehnice și financiare.



Rețeaua drumurilor naționale include 5900 km drumuri expres, republicane și regionale. În prezent, 205 km sunt deja reabilitați, iar 400 km sunt în reabilitare.