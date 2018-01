Preluarea MoneyGram, cu activități și în Republica Moldova, de către Ant Financial Services Group, divizia de plăți digitale a gigantului chinez Alibaba, a fost blocată de autoritățile americane din motive de securitate națională.

Conform profit.ro, tranzacția fusese anunțată în urmă cu aproximativ un an, iar blocarea acesteia reprezintă ”încă o dovadă că SUA evaluează tot mai asupru potențialele investiții din partea companiilor chineze”.

Cele două companii afirmă că nu au reușit să obțină aprobarea tranzacției din partea Comisiei pentru investiții străine din SUA (CFIUS), ”în pofida eforturilor de a rezolva aspectele care nemulțumesc Comisia”.

”Mediul geopolitic s-a schimbat considerabil de la anunțarea posibilei tranzacții, acum aproape un an”, spune Alex Holmes, CEO MoneyGram.

În urmă cu aproximativ un an, Ant Financial a ajuns la un acord pentru preluarea MoneyGram, iar suma finală pe care compania chineză era dispusă să o plătească pentru încheierea trazacției este de circa 1,2 miliarde de dolari. Inițial, Ant Financial oferise sub 900 de milioane de dolari pentru MoneyGram, însă suma a fost majorată după ce compania americană Euronet a făcut, în primăvara anului 2017, o contraofertă de aproape 1 miliard de dolari pentru preluarea companiei.

Mai mult, Euronet a demarat o campanie menită să convingă autoritățile americane că o tranzacție între Ant Și MoneyGram prezintă riscuri legate de controlul informațiilor și confidențialitate.

MoneyGram este a doua cea mai mare companie de transferuri de bani din lume, cu aproximativ 350.000 de locații partenere în 200 de țări, inclusiv în Republica Moldova. De cealaltă parte, Ant Financial are 650 milioane de utilizatori, în principal în China și India. Compania operează, printre altele, platforma de plăți online Alipay, care deservește circa 400 milioane de clienți.

În ultimul timp, CFIUS a blocat mai multe tranzacții care implicau preluarea unor companii americane de către entități din China. ”Sperăm că SUA sunt capabile să creeze un mediu corect și previzibil în care companiile chineze să poate investi și înființa afaceri”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Ministerului de Externe din China.