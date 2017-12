Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat bugetul instituției pentru anul 2018. Acesta se rezumă la venituri în valoare de 57 870,8 mii lei și la cheltuieli de 62 030,8 mii lei, cu un deficit de 4 160,0 mii lei, care va fi acoperit din soldul mijloacelor acumulate în anul 2017.

Acest buget prevede cheltuieli mai mari cu 18 milioane de lei față de anul 2017, care au însumat 44 de milioane de lei. Și la capitolul venituri această cifră a crescut de la 33 milioane pentru 2017, la 57 mln. pentru 2018.

În același timp, mărimea plăților regulatorii pentru anul 2018, stabilite și percepute de la titularii de licență din domeniile reglementate de ANRE, vor fi mai mari, comparativ cu 2017. Astfel, în domeniul energiei electrice, gazelor naturale, termo-energetic și pe piața produselor petroliere vor fi percepute comisioane de 0,2%. În același timp, în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, comisioanele încasate vor fi de 0,15%.

Contactat de Deschide.MD, fostul director ANRE, Victor Parlicov, a declarat că acest buget, într-o anumită măsură, este justificat pentru că va crește și numărul de personal în urma preluării atribuțiilor Inspectoratului Energetic de Stat. Totodată, acesta spune că ANRE ar trebui să publice mai amănunțit care este destinația acestor bani dat fiind faptul că acum bugetul este aprobat de agenție și nu de Parlament.

Actualul director ANRE, Tudor Copaci, a declarat că nu sunt adevărate speculațiile precum că s-ar urmări majorarea salariilor pentru angajații agenției. Mai mult decât atât, Copaci explică că modul de cheltuire a acestor bani va fi disponibil pentru orice persoană, atunci când va fi prezentat raportul de cheltuieli al bugetului.

„Bugetul nu s-a majorat și respectiv nici salariile nu vor fi majorate. Noi am luat ca bază acel buget de 44 de milioane aprobat de Parlament pentru 2017. Dat fiind faptul că am preluat atribuțiile Inspectoratului Energetic de Stat, am fost nevoiți să majorăm bugetul pentru că vom avea mai mulți salariați. Mai simplu, putem spune că am luat ca bază bugetul ANRE pentru 2017 și bugetul Inspectoratului Energetic de Stat și le-am comasat”, a spus Copaci.