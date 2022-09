Potrivit protocolului semnat cu Gazprom, auditul datoriilor Moldovagaz ar urma să fie realizat până la 1 octombrie, lucru imposibil. În aceste condiții, continuarea livrărilor de gaze naturale după 1 octombrie rămâne la discreția Gazprom. O spune președintele Consiliului de Administrație Moldovagaz, Vadim Ceban, potrivit căruia prețul mare de achiziție determină compania să solicite ANRE o majorare de tarif. Porivit lui Ceban majorarea tarifului ar permite atât efectuarea plăților către Gazprom, cât și acoperirea devierilor financiare, notează IPN.



Vadim Ceban califică drept incertă situația în privința reducerii sau sistării complete a livrărilor de gaze naturale din partea Gazprom după data de 1 octombrie. Șeful Moldovagaz spune că, juridic, concernul rus are motive de a opri livrările de gaz, întrucât Chișinăul nu reușește să-și onoreze obligațiunile stipulate în protocolul semnat în luna octombrie 2021.



„Este la discreția Gazprom dacă livrările de gaze naturale vor fi continuate de la 1 octombrie sau nu. În afară de achitările pe care le efectuăm în fiecare lună la data de 20, achitarea avansului, cu suportul Guvernului reușim să facem față acestei cerințe, dar există și protocolul semnat anul trecut, cu aspectele ce vizează auditul. Gazprom solicită ca acest audit să fie finalizat până la 1 octombrie, lucru imposibil”, a spus Vadim Ceban în cadrul emisiunii „Puncte de Reflecție” de la Vocea Basarabiei.



Vadim Ceban spune că din luna octombrie, dacă va fi menținut actualul contract, prețul de achiziție va fi mai mic, fapt generat de modificarea formulei de calcul. În același timp, președintele Consiliului de Administrație Moldovagaz spune că o majorare a tarifelor de către ANRE este întârziată, compania deja înregistrând devieri negative de milioane de lei.



„Nici noi nu suntem fericiți cu așa prețuri, la noi tot sunt probleme, scade consumul. Scad volumele pe care le vindem și asta deja este vizibil. Deja volumele au scăzut cu 15-20%. Primim scrisori de la consumatori mari, din domeniul industrial care trec de la gaz la păcură. Cu referire la tarif, dacă facem un calcul simplu, la prețul de achiziție din septembrie, un metru cub de gaz iese 1,8 dolari, dacă înmulțim la cursul valuar, iese peste 36 de lei. Dar din octombrie se schimbă formula și va fi alt preț, repectiv noi propunem un tarif adecvat, dar aici am întârziat. Acest tarif trebuia aplicat încă din perioada verii, pentru că în perioada de vară în loc să reducem devierile financiare, noi invers, am acumulat mai multe devieri”, a mai spus Vadim Ceban.



În prezent, consumatorii casnici achită un tarif de 22,99 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA inclus. Prețul de achiziție a gazului oferit de Rusia este în luna septembrie de 1.883 dolari pentru o mie de metri cubi, cu peste 400 de dolari mai mult față de luna august.