Consumatorii casnici ar putea achita în luna octombrie 29 de lei pentru un metru cub de gaze. Anunţul a fost făcut de preşedintele consiliului de administraţie al întreprinderii „Moldovagaz”, Vadim Ceban, în cadrul emisiunii „Miezul Zilei” de la Moldova 1. Potrivit oficialului, „MoldovaGaz” este în consultări cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică pentru procedura de depunere a noii solicitări.

„Preţul a crescut în luna septembrie, respectiv noi acum suntem în consultări cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică pentru procedura de depunere a noii solicitări, având în vedere că activăm în situaţie excepţională. Din octombrie când începe perioada rece a anului se schimbă formula care este prevăzută în contract şi, respectiv, urmează să luăm în calcul şi preţul din luna octombrie, cred că adresarea respectivă către ANRE va fi după data de 15-20 septembrie. Adresarea va fi bazată pe calculele efectuate în luna iulie, când am cerut un tarif de 29 de lei”, a relatat Vadim Ceban.



Preşedintele „MoldovaGaz” a precizat că, în prezent tariful real la gazele naturale ar trebuie să fie în jur de 33-34 de lei, dacă ar fi luate în calcul devierile financiare ale companiei.



„Noi am calculat această adresare, având în vedere că nu putem recupera datoriile acumulate într-o perioadă scurtă de timp. Evident, dacă am fi luat în calcul aceste devieri, atunci preţul ar trebui să fie mult mai mare, în jur de 33-34 de lei”, a adăugat Ceban.



Amintim că, preţul de achiziţie al gazelor naturale furnizate de Gazprom în luna septembrie a crescut cu peste 400 de dolari şi a ajuns la 1.882 de dolari per mia de metri cubi, iar în aceste condiţii, „Moldovagaz” ar putea cere o nouă majorare a tarifelor pentru consumatorii finali. În prezent, consumatorii casnici achită 22,99 de lei pentru un metru cub de gaze, cu TVA inclus.