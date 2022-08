Datoria internă a R.Moldova la data de 30 iunie 2022 a constituit 32,2 miliarde de lei. Despre acest lucru a anunțat ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi.

Potrivit demnitarului, datoria respectivă este formată din 3 componente:

17,6 miliarde lei - Valori Mobiliare de Stat (VMS) emise pe piața primară;

2,3 miliarde lei - VMS convertite (datoria către BNM);

12,6 miliarde lei, - VMS emise pentru executarea garanțiilor de stat acordate BNM (”frauda bancară”).

Budianschi precizează că emisiunile de VMS efectuate pe piața primară de către Ministerul Finanțelor pe perioada anului 2022 au fost destinate exclusiv pentru refinanțarea datoriei de stat din surse interne – datorie acumulată de Guvernele anterioare.

„Această datorie trebuie refinanțată practic integral într-un termen de sub un an (5,3% din datorie are scadența de 3 luni, 29,5% termenul de 182 zile și 51% de 365 zile). Astfel, la 31 iulie 2021 datoria internă formata din VMS emise pe piața primară a constituit 19,6 miliarde lei, iar la 31 iulie 2022 aceasta constituia 17,2 miliarde lei. Prin urmare în perioada guvernării actuale datoria pe această componentă s-a redus cu 2,4 miliarde de lei. Dar, este evident că această datorie (de 19,6 miliarde lei) nu poate fi stinsă integral într-un an, adică nu este posibil să stopezi refinanțarea acesteia. Din această cauză, în perioada februarie-iulie 2022, MF a emis VMS la o rată medie anuală ponderată în intervalul 11%-19%, în timp ce inflația a înregistrat valori continuu crescânde de la 18,5% în până la 33,6% în aceiași perioadă (rata dobânzii este mult sub nivelul inflației)”, a menționat el.

La fel, ministrul susține că anterior, Guvernul s-a împrumutat de pe piața locală și mai scump, cu o dobândă mai mare sau similară în condițiile unui nivel de inflație cu mult mai mic.

„În perioada martie 2015 – aprilie 2016, Guvernul s-a împrumutat de pe piața internă cu dobânzi la o rată medie anuală ponderată de la 17% până la 25,3%, când inflația a fost de la 7,1% până la 13,6%. De asemenea, pe perioada aprilie 2008 – aprilie 2009, Guvernul (Greceanii) s-a împrumutat de pe piața locală la dobânzi de 14% - 24% în timp ce inflația a fost în intervalul - 0,3% până la 17%. Atenție, în ambele cazuri rata dobânzii a fost cu mult peste nivelul inflației, față de situația actuală când situația este inversă”, a adăugat el.