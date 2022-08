Prognoze sumbre din partea guvernatorului Băncii Naționale! Octavian Armașu a prevăzut, în cadrul celui de-al treilea raport asupra inflației din 2022, că inflația va continua să crească până în lunile octombrie-noiembrie, când va ajunge la aproape 35 la sută.

”Prognoza indică faptul că vârful inflației va fi în lunile octombrie - noiembrie, după care așteptările noastre sunt că va urma un trend descendent, cu condiția ca nu vor apărea șocuri noi pe care nu le-am bănuit când am făcut această prognoză. Alimentele și prețurile reglementate vor fi elementele care vor influența inflația. Deciziile de politică monetară au menirea să tempereze ritmul de creștere a prețurilor, dar nu și reducerea lor. Deciziile BNM sunt pentru a reducea inflația în orizontul de prognoză de 5% plus, minus 1,5%” a adăugat Armașu.

Deși a prevăzut că prețurile se vor tempera, Armașu a avertizat populația să nu se aștepte la ieftiniri.

Potrivit lui, cea mai mare inflație în acest an va fi înregistrată la produsele energetice, care în toamnă va atinge 39%. Totodată, prețurile la produsele alimentare vor crește cu 37% până la sfârșitul anului față de nivelul de anul trecut.

”Primordial, această inflație este generată de condițiile externe, anume de evoluțiile prețurilor la nivel internațional, mai cu seamă produsele alimentare, care au cea mai mare contribuție în IPC-ul nostru. Această inflație este generată de condițiile externe și anume de evoluția prețurilor la nivel internațional, mai cu seamă produsele alimentare. În luna februarie-martie am avut o creștere mare a IPC-ului, apoi ritmul de creștere a scăzut, nu prețurile au scăzut, dar ritmul de creștere a scăzut. Prețul la gaz la fel influențează mult, pentru ca face parte din prețurile reglementate și observăm că cu toate ca are fluctuații, trendul este ascendent. Aici mai sunt și tarifele la transport, transport urban, interurban, apa, canalizare, acestea toți au suferit ajustări semnificative. Presiunile inflationiste vin și din partea costurilor. Contribuție foarte importantă o are sectorul energetic și prelucratorii, acolo costurile tot cresc și crestet și inflația” a mai declarat guvernatorul.