Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, viceprim-ministrul Andrei Spînu anunță că autoritățile lucrează intens în această perioadă la îmbunătățirea Codului urbanismului și la reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național. Declarația a fost făcută în cadrul unei ședințe cu dezvoltatorii și companiile din domeniul construcțiilor.

La fel, demnitarul a declarat oamenilor de afaceri că nicio recepție în construcție nu va fi semnată dacă au fost depistate încălcări.

„Am avut o discuție lungă și sinceră despre situația din sector. Am ascultat toate problemele pe care le confruntă, dar și am profitat de ocazie să reiterez mesajele mele față de toți cei care construiesc aiurea. În continuare, am menţionat că echipa ministerului lucrează intens la îmbunătățirea Codului urbanismului și la reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național. Suplimentar, am convenit că vom continua dialogul în cadrul comisiei tripartite din domeniu. Repet, în Chișinău și în afara lui, trebuie să se construiască cu respect!”, a precizat Andrei Spînu.