Republica Moldova va fi asigurată în următorul sezon rece cu agent termic, fie că e vorba de gaze naturale şi energie electrică, fie că se prevăd lemne, cărbuni sau alte resurse alternative, iar Guvernul va fi alături de cetățeni în perioada care urmează. Declarația a fost făcută de vicepremierul Andrei Spînu, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, care a susţinut astăzi o conferinţă de presă pe tema asigurării energetice a ţării, transmite MOLDPRES.

„Toţi consumatorii casnici, blocurile cu încălzire centralizată, Termoelectrica, instituţiile publice, sectorul economic şi de producere, în pofida războiului declanșat de Rusia în Ucraina şi mai multor necunoscute în contractul cu concernul rus Gazprom, vor fi funcţionali şi asiguraţi cu căldură la iarnă. Pentru aceasta Guvernul are pregătite mai multe soluţii rezonabile, inclusiv stocuri şi programe de gestionare, care ne vor permite să trecem cu bine de această iarnă dificilă”, a declarat Andrei Spînu.

Potrivit oficialului, în Republica Moldova va fi instituit Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, scopul căruia va consta în prevenirea și combaterea vulnerabilității energetice a populației. Astfel, pentru consumatorii defavorizați urmează a fi instituită compensația lunară pentru achitarea facturilor la energie termică în sistemul centralizat, la consumul de energie electrică și de gaze naturale. De asemenea, vor fi acordate subvenții pentru eficientizarea consumului de resurse energetice. La fel, va fi creat sistemul informațional „Vulnerabilitatea energetică”, ce va fi destinat acumulării informațiilor privind parametrii de vulnerabilitate energetică a consumatorilor casnici și gestionarea mecanismului de acordare a subvențiilor.

„Sursele de finanțare a fondului vor fi mijloacele bugetului de stat, cele europene sau alte surse externe. În acest sens, poate fi numit contractul semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, potrivit căruia, Guvernul R. Moldova va contracta un împrumut în sumă de 300 de milioane de euro, în scopul creării stocurilor strategice de gaze naturale și diversificării surselor de aprovizionare, precum şi alte ajutoare de la partenerii de dezvoltare. Astfel, vor fi diminuate riscurile legate de posibilele limitări sau sistări în furnizarea gazelor naturale în contextul situației politice și al evoluției piețelor energetice din regiune”, a relevat vicepremierul.

În aceeași ordine de idei, Andrei Spînu a numit şi alte legi şi hotărâri ale Executivului, menite să diminueze criza energetică. Printre acestea, ministrul a indicat ajutorul pentru întreprinderile mici şi mijlocii, obligativitatea creării de stocuri, facilitarea trecerii la surse alternative mai eficiente ş.a. „Pentru a gestiona mai bine starea de lucruri, vom crea o comisie guvernamentală care va lua decizii asupra subiectului, inclusiv depăşirea riscurilor în caz de limitare a livrărilor de gaze de către Gazprom”, a subliniat Spînu.

„Toată Europa trece prin greutăţi. Da, ne așteaptă o iarnă grea, dar suntem realişti şi precauţi, or, cum am avut grijă anul trecut ca facturile să nu fie un stres major, aşa vom proceda şi în acest an. Trecerea cu bine prin iarna care ne aşteaptă înseamnă în primul rând consolidarea încrederii între populaţie şi Guvern”, a rezumat vicepremierul Andrei Spînu, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale.