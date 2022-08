La 29 ianuarie 2023 va fi pusă în aplicare Legea cu privire la condominiu, publicată vineri, 29 iulie, în Monitorul Oficial. Noua lege, în opinia autorilor, va asigura o mai bună informare a proprietarilor despre situația asociației ai cărei membri sunt, controlul mai transparent al costurilor de locuință, iar procesul de luare a deciziilor la nivel de asociație va deveni mai flexibil. Aceste măsuri se consideră a fi extrem de necesare în condițiile deteriorării fondului locativ privat, pe de o parte, și pasivității multor proprietari, pe de altă parte, scrie Monitorul Fiscal.

Odată cu punerea în aplicare a Legii nr. 187/2022, Asociația de proprietari din condominiu (asociația) va fi obligată să instituie un fond de reparație și dezvoltare (fond), mijloacele căruia vor fi păstrate pe un cont bancar separat de contul pentru alte cheltuieli. Deciziile cu privire la instituirea contribuțiilor la fond (sub forma de plată periodică, plată unică etc.) se vor aproba de către adunarea generală a asociației. Contribuția în fond a fiecărui proprietar va fi obligatorie și va fi proporțională cotei-părți atribuite unității sale.

Totodată, se vor permite scutiri ale unor proprietari de la obligația de plată a contribuției în fond sau stabilite grafice diferențiate de plată a contribuțiilor pentru proprietarii vulnerabili financiar (pensionari, persoane cu dizabilități etc.). Legea stabilește că încasările asociației sub forma contribuțiilor în fond nu se impozitează sub nicio formă.

Mijloacele fondului vor putea fi utilizate pentru:

efectuarea intervențiilor urgente;

inventarierea, pașaportizarea și efectuarea expertizelor tehnice ale clădirii;

efectuarea auditului energetic al clădirii de către auditori energetici autorizați;

elaborarea documentației de proiect pentru reconstrucție, modernizare, reabilitare și reparație;

avizarea, verificarea și expertizarea proiectului de respectiv;

obținerea autorizației de construire și altor acte permisive cerute de lege;

realizarea lucrărilor de reconstrucție, modernizare, reabilitare sau reparație a clădirii, a rețelelor inginerești și a altor părți comune, inclusiv pentru reabilitarea termică și eficiența energetică a acesteia;

serviciile de supraveghere tehnică;

plățile datorate de către asociație în temeiul contractelor de credit (împrumut) primite pentru finanțarea lucrărilor de reconstrucție, modernizare, reabilitare sau reparație a părților comune;

îndeplinirea lucrărilor de demolare a clădirii, în cazul constatării stării de avariere și imposibilității lucrărilor de reconstrucție sau în alte situații similare.

Odată cu punerea în aplicare a Legii nr.187/2022, vor deveni aplicabile un șir de norme de protecție a proprietarilor din condominiu contra plăților nejustificate. Astfel, va fi interzisă pretinderea de la proprietar de către asociație a oricărei plăți, cu orice titlu, care nu a fost aprobată prin hotărârea adunării generale sau nu rezultă din dispozițiile exprese ale legislației. Totodată, proprietarului i se va acorda dreptul de a cere corectarea oricărei facturi, de a refuza plata sumelor ilegale și de a cere rambursarea lor/luarea în cont pentru următoarele luni.

În noile condiții proprietarului apartamentului i se va interzice efectuarea intervențiilor sau lucrărilor la fațadă sau oricare alt element al părților comune ale condominiului, inclusiv la decorul arhitectural al clădirii. În cazul încălcării acestei reguli, administratorul asociației va putea cere, prin acțiune în instanța de judecată, înlăturarea încălcărilor. Adițional, administratorul va fi în drept să stabilească proprietarului apartamentului care nu înlătură încălcarea o penalitate între 50 și 300 lei pentru fiecare zi cât durează încălcarea. Penalitatea acumulată se va include în factura lunară trimisă proprietarului apartamentului de către asociație.

Legea publicată stabilește organele de conducere și control ale asociației: adunarea generală; consiliul, condus de un președinte; administratorul asociației; cenzorul sau comisia de cenzori. Totodată, adunarea generală va fi în drept să instituie și alte organe ale asociației.

Prin lege sunt permise mai multe metode de desfășurare a adunării generale a proprietarilor din condominiu, inclusiv participarea prin mijloace electronice de comunicare; adunare în formă mixtă (ședință urmată de culegere de semnături); prin corespondență, inclusiv buletine de vot prin email sau prin platformă e-Condominiu, care urmează a fi creată ulterior. Precizăm, dispozițiile privind platforma e-Condominiu vor intra în vigoare după crearea condițiilor necesare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data publicării legii.