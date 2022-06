Anomalii pe piața gazelor din Republica Moldova. O firmă înregistrată într-un apartament din Chișinău a reușit să semneze un contract de livrare a gazelor naturale cu gigantul rus, Gazprom, scrie jurnal.md.

S-a întâmplat cu trei săptămâni în urmă, la Sankt Petersburg, unde directorul companiei moldovenești - un fost funcționar de stat - a bătut palma cu reprezentantul Gazprom, cel din urmă fiind un apropiat al lui Vladimir Putin. Contractul prevede intrarea gazelor pe teritoriul Republicii Moldova prin puncte amplasate în regiunea transnistreană. Cei de la ”Moldovatransgaz”, care gestionează rețelele magistrale din Moldova, nu au autorizat deocamdată această schemă de import a gazelor rusești, dar inițiativa a generat suspiciuni privind intențiile Gazprom-ului.

În contractul semnat de firma moldovenească FAST OIL & GAS INTERNATIONAL cu Gazprom, pe 19 mai curent, este prevăzută transmiterea gazelor rusești prin stațiile de măsurare Ananiev sau Grebenniki din Ucraina, amplasate în apropiere de regiunea transnistreană. Asta în timp ce, în prezent, principala rută de import a gazelor rusești are loc prin punctul de măsurare din Alekseevka, Ucraina, amplasat la nordul frontierei moldo-ucrainene. Respectiv, ruta din Alekseevka nu depinde în niciun fel de liderii separatiști de la Tiraspol.

Dacă schema ar fi pusă pe roate, achitarea pentru gaze ar urma să se facă în dolari, euro sau ruble. Contractul a fost semnat de cetățeanul moldovean Victor Cebotari, proprietarul FAST OIL & GAS INTERNATIONAL și de reprezentantul Gazprom, Aleksei Neceaev, președintele partidului ”Novîe Liudi”, care a intrat în Duma de Stat a Rusiei, în urma alegerilor parlamentare din septembrie 2021. Formațiunea a fost fondată de Neceaev în 2020 și este văzută drept un partid-spoiler al lui Vladimir Putin. De altfel, Aleksei Neceaev a fost persoana de încredere a lui Putin la alegerile prezidențiale din 2018. Pe 25 februarie curent, la o zi după ce Rusia a invadat Ucraina, Aleksei Neceaev a fost inclus în lista de sancțiuni a Uniunii Europene. Cât privește compania din Moldova, FAST OIL & GAS INTERNATIONAL, care intenționează să importe gaze de la Gazprom, aceasta își are sediul într-un apartament dintr-un bloc din sectorul Botanica al capitalei. Firma a fost fondată pe 28 octombrie 2021, în toiul negocierilor de la Sankt Petersburg, atunci când Republica Moldova risca să rămână fără gaze naturale dacă nu semna un nou protocol la contractul cu Gazprom de livrare a gazelor.

La o zi după înregistrarea firmei din Botanica, pe 29 octombrie seara, Andrei Spînu a semnat cu Alexei Miller prelungirea contractului cu Gazprom pentru încă cinci ani. Merită atenție și proprietarul firmei FAST OIL & GAS INTERNATIONAL, Victor Cebotari. În 2010, acesta a fost numit președinte al Camerei Înregistrării de Stat, iar în 2014, funcționarul a declarat un apartament de 66 de metri pătrați și o casă de 147 de metri pătrați care ar fi valorat 1,7 milioane de lei. În cadrul unei investigații realizată de RISE Moldova în același an, experții imobiliari au evaluat casa lui Cebotari la 6,5 milioane de lei.

Acesta a mai declarat două automobile: un Mercedes procurat în 2008 și un Mitsubishi, procurat nou în 2013 contra sumei de 320.000 de lei, ceea ce, oficial, depășea salariul funcționarului pentru un an. În august 2015, Victor Cebotari a fost supus unui control al Comisiei Naționale de Integritate (actuala ANI), pe motiv că nu ar fi indicat mai multe proprietăți, precum și două firme. Cebotari a declarat că a uitat să includă cele două firme în declarația de avere. Potrivit surselor noastre, Victor Cebotari este nașul de cununie al lui Vasile Botnari, fost președintele al întreprinderii moldo-ruse, Moldovagaz și fost director al Serviciului de Informații și Securitate sub regimul Plahotniuc.

Contactat telefonic de jurnal.md, Cebotari a confirmat relația de afinitate cu Botnari, dar a asigurat că fostul șef de la Moldovagaz nu are nicio legătură cu proiectul său de a importa gaze din Rusia. Victor Cebotari a mai spus că și-a propus ca firma sa să devină o opțiune de alternativă pentru livrarea gazelor rusești în Moldova, mai ales că Gazprom nu ar fi acum în cele mai bune relații cu Moldovagaz. Potrivit lui, înțelegerea cu Gazprom pentru livrări de gaze în regiunea transnistreană ar fi doar prima etapă a afacerii - una de testare, iar apoi ar fi urmat ca firma pe care o deține să facă anumite livrări de gaze rusești și pentru malul drept al Nistrului, fără a fi clar dacă e vorba doar de anumite regiuni ale Moldovei sau de toată țara.

"- Dar chiar și la momentul respectiv, dacă încep livrările acestea, nu volume mari pentru Transnsitria, măcar încet-încet... În prezent știți că Transnistria e eliberată... în Codul Fiscal e scris că volumele de gaz care se duc în Transnistria, Moldovagaz nu achită la bugetul țării noastre 8% TVA-ul, dar eu la aceștia le-am zis așa - dacă nu achitați tot ce cere cadrul legal al Republicii Moldova, atunci nu discutăm mai departe. Și ei mi-au spus așa - noi achităm tot. - Acum, ca din senin, a apărut această cooperare sau potențială cooperare care n-a mai avut loc. - Știți câte persoane juridice au contract la furnizarea gazelor în Republica Moldova? Uitați-vă pe site ANRE-ului. Pur și simplu n-au reușit să încheie contracte cu Gazprom. - Dumneavoastră ați reușit. - Da. - Cum? - Păi, cum să vă zic?.. Am apelat la ei, am vorbit. Eu am colaborat, am fost vicedirector la o companie mare rusească prin anii 90 - 98. - Mai cunoașteți cazuri, în ultimii ani, în care Gazprom a mai semnat astfel de contracte cu companii din R. Moldova? - Nu. Nu cunosc" a declarat Cebotari.