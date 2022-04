În anul 2021, volumul de export al industriei IT din R.Moldova a atins 349,82 milioane de dolari. Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, exporturile au crescut cu 35% față de 2020.

Aceste rezultate se datorează politicilor favorabile de dezvoltare a sectorului IT, în special a regimului fiscal distinct în care operează cei 1 055 rezidenți activi ai parcului virtual „Moldova IT park”, dintre care 182 companii cu capital străin din 39 țări.

Astfel, cifra de afaceri realizată de către rezidenții „Moldova IT park” în anul 2021 a depășit cu 49% venitul pentru anul 2020 și a constituit peste 6,8 mlrd. lei, iar 85% din totalul exporturilor de servicii IT sunt generate de rezidenții „Moldova IT park”.

Principalele piețe de export IT sunt țările UE, Marea Britanie, SUA, Canada.