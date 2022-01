Larisa Filipschi care a activat aproape un veac în calitate de regizor la televiziunea publică a decedat. Larisa Filipschi a absolvit Universitatea de Stat din Moldova. În cei 47 de ani, a educat zeci de generaţii de crainicii, dar şi regizori.

„Este o veste foarte tristă, pentru noi, cei care am iubit-o, am apreciat-o, am îndrăgit-o. Lumină lină, dragă Larisa”, a scris jurnalista Natalia Moraru-Vasilcău, realizatoarea emisiunii „Prin muzică în Europa”.

„M-a încurajat atunci când am început munca de crainic la Televiziunea Naţionala, îmi zâmbea întotdeauna când ne vedeam în staţia de la Telecentru, îmi spunea că mă ascultă uneori la radio”, îşi aminteşte Svetlana Sârbu, jurnalistă la Radio Moldova.

„Sfâşietor, nu pot să cred, doamna Larisa Filipschi, un om cu mari abilităţi, un profesionist adevărat, atât de slujitoare, plină de devotament, de abnegaţie faţă de oamenii din jurul ei”, spune Diana Pidghirnîi, realizatoarea emisiunii „Purtătorii de cultură”.

Larisa Filipschi s-a născut în satul Vînători din raionul Nisporeni în anul 1954. De-a lungul carierii a obţinut rezultate remarcabile, iar în anul 2018, a primit medalia Meritul Civic.

