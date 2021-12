Biblioteca Națională și Ambasada Republicii Azerbaidjan la Chișinău, cu susținerea Ministerelor Culturii din Moldova și Azerbaidjan, au organizat astăzi un eveniment cultural cu genericul ”Moștenirea lui Nizami Ganjavi în contextul dialogului intercultural”, prilejuit celor 880 de ani de la nașterea marelui poet și cugetător azer, informează MOLDPRES.

La eveniment au participat ministrul Culturii Sergiu Prodan, Ambasadorul Azerbaidjanului în R. Moldova, Gudsi Osmanov, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, Teo Chiriac, poetul Ion Hadârcă, care a tradus o carte de aforisme de Nizami, oameni de cultură și artă.

În debutul manifestării, directorul instituției, Elena Pintilei a menționat că Nizami Ganjavi este una dintre personalitățile unice care au deschis o nouă pagină în istoria gândirii artistice a omenirii.

În alocuțiunea sa, ministrul Sergiu Prodan a remarcat că Nizami Ganjavi este o personalitate deosebită, un mare om al culturii, opera căruia a influențat literaturile lumii. Oficialul a spus că a avut o deosebită plăcere să participe astăzi la inaugurarea basoreliefului scriitorului la sediul Ambasadei Azerbaidjanului de la Chișinău.

La rândul său, Ambasadorul Azerbaidjanului, Gudsi Osmanov, a accentuat că opera lui Nizami a ocupat un loc demn în tezaurul valorilor culturale unice timp de mai multe secole. Creațiile lui Nizami au fost traduse în multe limbi, oamenii de știință din diferite țări apelând la studiul operelor sale. El a îndemnat oamenii la bunătate, la compasiune, a susținut legăturile de prietenie între națiuni, a denunțat furios conducătorii tirani și a visat la un regat al dreptății

Totodată, oficialul azer a adresat celor prezenți un mesaj din partea ministrului Culturii al Azerbaidjanului, care a făcut și o donație de carte Bibliotecii Naționale. Diplomatul a subliniat faptul că în ultimii ani, relațiile culturale moldo-azere au cunoscut o amplă dezvoltare.

Moștenirea poetică a lui Nizami este formată din gazele, precum și din cinci mari poeme sub titlul general „Hamsa” („Cele cinci”). Cinci poeme scrise de Nizami - „Comoara misterelor”, „Leyli și Majnun”, „Șapte frumoase”, „Cronica lui Alexandru cel Mare”, „Hosrov și Șirin” au intrat în tezaurul culturii mondiale. Tradițiile poetice stabilite de el au fost continuate de mulți poeți orientali (Dehlavi, Ali Şir Nevai, Fuzuli etc.), ecourile temelor operelor sale pot fi văzute și în literatura occidentală (I. Goethe, K. Gozzi, W. Shakespeare etc.).