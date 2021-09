„I-am ”bătut la cap” pe cei de la Primăria Chișinău, am coordonat cu autoritățile de la București pentru „a pune pe roate” organizarea și desfășurarea evenimentului, dar… pandemia, care tocmai începuse, ne-a dat peste cap toate planurile. Astăzi, mai exact pe 16-18 Septembrie 2021, la Buzău, România se desfășoară evenimentul „Zilele Municipiului Chișinău la Buzău”, o manifestare cultural artistică, organizată de către Consiliul Județean Buzău împreună cu Primăria Chișinău. (...) Vreau să spun, că ideile și inițiativele frumoase nu se pierd. Ele, mai degrabă sau mai târziu, sunt realizate. De către autor sau de către alții, nu mai contează. Mă bucur, că astfel de evenimente iau amploare. Și cu toate, că nu am participat direct la organizarea acestor două evenimente, consider că „o mică-mică” contribuție la desfășurarea lor îmi aparține”, scrie Pântea pe pagina sa de Facebook.