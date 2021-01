Pentru compozitorul Eugen Doga, anul 2020 a fost un an al marilor încercări: i-au fost contramandate concerte, turnee, întâlniri cu spectatorii. Totuși, maestrul a reușit să editeze și să scrie mai multe lucrări muzicale, informează MOLDPRES.

Solicitat de agenție, Eugen Doga a menționat că anul trecut i-a apărut ediția a II-a, adăugită şi completată, în două volume, ”Dialogurile dragostei. Arii şi romanțe pe versuri de Mihai Eminescu şi Veronica Micle”, notografi Dumitru Cârciumaru și Alexandru Fasii. Cele două volume au 162 și, respectiv, 172 de pagini.

Compozitorul spune că versurile Veronicăi Micle par să fi fost scrise special pentru muzică. ”Întocmai cum aș fi descoperit o lume nouă, un continent necunoscut, am scris cu entuziasm încontinuu o lucrare după alta. M-am aprofundat într-atâta în creația Veronicăi Micle, încât la un moment mi-era greu să-l pun pe muzică pe Mihai Eminescu – asta până-n clipa în care am înțeles că este, de fapt, un dialog ce trece de la o persoană la alta cu aceeași forță poetică, cu aceeași intensitate a trăirii sufletești”, a subliniat Eugen Doga.

Astfel, maestrul Doga a scris piese pe versuri de Mihai Eminescu: ”Alei mică, alei dragă”, ”Mă-ntrebai, dragă-ntro zi”, ”De-atâtea ori”, ”La steaua” ”Crăiasa din povești”, ”O, dulce înger blând”, ”I-aș urma cărarea-codru”, ”Vreme trece, vreme vine”, ”Mireasa sufletului meu”, pe versurile Veronicăi Micle: ”Și de ce te mai plâng (partitură)”, ”Ai sosit dulce uitare”, ”De câte ori”, ”Trecutul amintirii”, ”Mă pierd” și ”Sufletul zdrobit”, cvartetul №7 pentru instrumente cu corzi, Imnul lui Alexandru Ioan Cuza pe versurile lui Nicolae Dabija, două cântece despre orașul Kiev ș.a.

De asemenea, compozitorul a pregătit pentru tipar cartea ”Cine sunt eu ori izvorașele tinereții mele neterminate” (volumul are 830 de pagini), ”Caietul de vară”, un ciclu de piese pentru pian, care va apărea la o editură din Sankt-Petersburg, ”Maria Mirabela”, o publicație cu muzica din filmele ”Maria Mirabela” și ”Maria Mirabela în tranzitorie”, reducție pentru voce și pian în română, versuri de Grigore Vieru și rusă în traducerea sa, ce urmează să apară la o editură din Sankt-Petersburg și la una din Chișinău.

”În cadrul Salonului muzical ”Eugen Doga”, am avut un program muzical video on line intitulat ”Omagiu”, din creații pe versurile de Mihai Eminescu și Veronica Micle cu ocazia zilei de naștere a Luceafărului poeziei noastre și a Zilei Naționale a Culturii. Pe 27 și 28 februarie voi avea un concert la Kiev. Am multiple planuri. Aștept să treacă pandemia. Dacă scăpăm de ea, vom reuși să realizăm mai multe lucruri bune”, a mai spus compozitorul.

Eugen Doga s-a născut la 1 martie 1937 în satul Mocra, raionul Râbnița. A absolvit Colegiul de Muzică ”Ștefan Neaga”, Conservatorul și Institutul de Arte ”G. Musicescu” din Chișinău. Este autor al unor valoroase lucrări în genul muzicii de estradă, de film și de teatru. A compus o simfonie, cantatele ”Primăvara omenirii" și ”Curcubeul alb”, muzică la spectacole de teatru, la peste 200 de filme, piese instrumentale de cameră, romanțe, cântece pentru copii. A fost distins cu Premiul de Stat, titlul onorific ”Artist al Poporului”, cu ”Ordinul Republicii”, ordinul "Steaua României" în grad de comandor, cu ordinul "Pentru Serviciul Credincios" (România) și "Za zaslughi pered otecestvom" (Rusia). Compozitorul este autorul celebrului vals „Gingașa şi tandra mea fiară”, desemnat de către UNESCO drept cea de-a patra capodoperă muzicală a secolului trecut.