Istoricul şi jurnalistul Ion Mischevca şi-a lansat astăzi cartea "Manifest pentru Unire". În lucrarea sa, autorul abordează mai multe subiecte, printre care relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului, importanţa femeii în societate, dar şi importanţa Religiei. La eveniment au participat, chiar şi prin intermediul reţelelor sociale, personalităţi marcate din Republica Moldova şi România. Nu a lipsit nici bunicul autorului, care a venit tocmai de la Donduşeni.

"Manifest pentru Unire" este o carte istorică, sau, cum spuneau unii experţi, "un antidot pentru neomarxism şi progresism". Autorul vine cu o viziune nouă, în care îmbină argumentele ştiinţifice cu cele moderne, relatează TVR Moldova.

„O unire care noua ne lipseste mai intai de toate, o unire in cuget si in simtire, se vb ca ne-am unit din punct de vedere cultural, economic si a mai ramas aceasta unire politica. Trebuie s alegam aceste doua maluri ale Prutului, asa incat sa numai fie aceasta natiune dezbinata”, a spus Ion Mischevca.



„Ideologia aceasta neormaxistă contemporană, unde noi suntem ca natiuni considerati ca nu trebuie sa fim o natiune unificata, in primul rand trenuie sa traim bine, sa mancam bine, sa fim sanatosi si problemele identitare mai putin sa ne intereseze, geopolitca sa o lasam mai departe", a spus Vlad Mischevca, unchiul autorului,



În cartea sa, autorul abordează mai multe subiecte printre care familia, Religia, dar şi rolul femeii în societate.



„Noi ne opunem egalitarismului absolut promovat de stanga si anume egalitarismului dintre femeie si barbat, din punctul nostru de vedere, femeia nu poate sa fie egala barbatului, fiindu-i superioara”, a spus Ion Mischevca.



„Avem o mare datorie noi intelectualii fata de toata natia noastra pentru a aduce lumina si a spune adevarul, adevarul istoric si adevarul geografic”, a spus BORIS VOLOSATÎI directorul Liceului ''Gheorghe Asachi'', Chişinău.



Printre cei prezenţi în sală a fost şi bunicul autorului. Bătrânul de 85 de ani a venit tocmai de la Donduşeni.



„Sunt tare fericit si tare bucuros ca am asa nepot. Dumnealui a dedicat aceasta carte bunicii, sotiei mele care a decedat. S-a adunat atatia oameni, oameni de stiinta care au apreciat lucru, truda lui pe care a depus-o în aceasta carte”, a precizat Ion Mischevca.



Cartea "Manifest pentru Unire" se găseşte deja în librăriile din Republica Moldova şi România