Compozitorul și dirijorul italian Ennio Morricone a murit la vârsta de 91 de ani anunță Corriere della Sera.

Ennio Morricone a compus muzica pentru mai mult de 500 de filme și seriale. Deși doar 30 din coloanele sale sonore sunt pentru filme western, acestea sunt cele mai celebre. Stilul de compoziție a lui Morricone este cunoscut mai ales în western-urile "spaghetti" (The Good, The Bad and the Ugly și Once Upon A Time In The West (A fost odată în Vestul sălbatic), ambele regizate de Sergio Leone). În 2007 a primit premiul de onoare pentru întreaga carieră al Academiei Americane de Film, fiind al doilea compozitor de muzică de film care primește acest premiu (după Alex North).

Morricone s-a născut în Roma și a urmat cursurile la Conservatorul Academiei Naționale din Santa Cecilia, învățând să cânte la trompetă și studiind compoziția cu Goffredo Petrassi. La început, el a dorit să compună muzică clasică modernă, dar acest lucru s-a schimbat când a fost invitat să realizeze aranjamente pentru melodii italiane, ceva total neobișnuit pentru el la acea vreme.

În 1956 s-a căsătorit cu Maria Travia. A început să compună muzică de film în 1962 dar a continuat să lucreze în compoziția clasică și aranjamente. În 1964 a început celebra sa colaborare cu regizorul Sergio Leone și Bernardo Bertolucci. Pentru Leone a scris muzica din filmul A Fistful of Dollars (Pentru un pumn de dolari) și a continuat cu o serie de "western-uri spaghetti". Până în 1968 a compus 20 de coloane sonore. Colaborarea sa cu Leone a fost una din cele mai durabile colaborări dintre un regizor și un compozitor. A scris muzica pentru toate filmele lui Leone, de la A Fistful of Dollars la Once Upon A Time In America (A fost odată în America).