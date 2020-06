Serialele „Chernobyl” şi „The Crown” au primit cele mai multe nominalizări pentru ediţia de anul acesta a Bafta Television Awards.

Producţia Sky Atlantic, bazată pe dezastrul din 1986 de la centrala nucleară de la Cernobîl, a primit 14 selecţii, iar serialul „The Crown” al Netflix, şapte.

„Chernobyl” a devenit unul dintre programele care au primit cele mai multe nominalizări în istoria ceremoniei, fiind la egalitate cu „Killing Eve”, care a primit anul trecut tot 14 selecţii.

Trei dintre nominalizările primite de „Chernobyl” sunt la categoriile premiilor principale, iar 11, la Bafta Craft, ele fiind anunţate împreună.

Între alte producţii de televiziune care au fost nominalizate se numără „Fleabag” şi „Giri/ Haji”, cu câte şase selecţii, „The Virtues”, „Killing Eve”, „Sex Education” şi „Top Boy”.

Glenda Jackson, în vârstă de 84 de ani, a fost nominalizată pentru rolul principal din „Elizabeth Is Missing”. La aceeaşi categorie au fost nominalizate şi Surrane Jones („Gentleman Jack”), Jodie Comer („Killing Eve”) şi Samantha Morton („I Am Kirsty”).

La categoria „actor în rol principal” au fost selectaţi Callum Turner („The Capture”), Jared Harris („Chernobyl”), Stephen Graham („The Virtues”) şi Takehiro Hira („Giri/ Haji”).

Miniseriile nominalizate sunt „A Confession” (Jeff Pope, Paul Andrew Williams, Tom Dunbar, Johnny Capps – ITV Studios, Urban Myth Films/ ITV), „Chernobyl (Sister Pictures, The Mighty Mint, Word Games, HBO/ Sky Atlantic), „The Victim” (Rob Williams, Niall MacCormick, Sarah Brown, Jenny Frayn – STV Productions/ BBC One) şi „The Virtues” (Shane Meadows, Jack Thorne, Mark Herbert, Nickie Sault – Warp Films, Big Arty Productions/ Channel 4).

La categoria „serial - dramă” au fost selectate „The Crown” (Peter Morgan, Suzanne Mackie, Benjamin Caron, Michael Casey – Left Bank Pictures, Sony Pictures Television/ Netflix), „The End of the Fucking World” (Clerkenwell Films, Dominic Buchanan Productions/Channel 4/ Netflix), „Gentleman Jack” (Sally Wainwright, Faith Penhale, Laura Lankester, Phil Collinson – Lookout Point, HBO/ BBC One) şi „Giri/ Haji” (Sister Pictures/ BBC Two).

„Catastrophe” (Sharon Horgan, Rob Delaney, Jim O’Hanlon, Toby Welch – Avalon Television, Birdbath, Merman/ Channel 4), „Derry Girls” (Lisa McGee, Michael Lennox, Sam Pinnell – Hat Trick Productions/ Channel 4), „Fleabag” (Two Brothers Pictures/ BBC Three) şi „Stath Lets Flats” (Jamie Demetriou, Tom Kingsley, Seb Barwell, Ash Atalla – Roughcut TV/ Channel 4) au fost nominalizate la categoria „serial - comedie”.

Ceremonia de anul acesta a Bafta Television Awards, amânată deja din cauza crizei sanitare, va avea loc, fără public, la finalul lunii iulie.

Premiile vor fi anunţate de actorul Richard Ayoade dintr-un studio, iar câştigătorii vor livra discursurile de mulţumire virtual.

Evenimentul trebuia să aibă loc pe 17 mai, iar acum a fost programat pentru 31 iulie. Ceremonia Bafta Craft Awards, care recompensează munca din spatele camerelor de filmare, va fi transmisă pe 17 iulie.

sursa: news.ro