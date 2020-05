Cunoscuta cântăreață de operă, Valentina Naforniță, solistă a Operei de Stat din Viena, Austria, Artistă a Poporului din R. Moldova, laureată a Premiului Național, transmite online mai multe piese interpretate de ea, informează MOLDPRES.

Recent, ea avut un spectacol, transmis online, care a fost postat pe site-ul : www.myfidelio.at/fidelio.

Într-o postare pe rețelele de socializare cântăreața a menționat următoarele: "E bine aici, e frumos aici, și acest lucru este adevărat, noaptea trecută a fost într-adevăr frumos să fiu din nou pe scenă. Trebuie să spun că sunt sincer binecuvântată să am această oportunitate. Vreau să mulțumesc și să felicit pe toți cei care au fost implicați în acest proiect. Am pregătit un program frumos pentru voi și acum puteți viziona cu toții streaming-ul de aseară, deoarece este disponibil în toată lumea!”.

Astăzi, pe rețelele de socializare este transmisă ”Ochiul tău iubit”, muzică de Eugen Doga, pe versurile lui Mihai Eminescu.

Valentina Naforniţă s-a născut la 10 iunie 1987 în satul Cuhneşti, raionul Glodeni. A studiat la Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga” din Chișinău, Conservatorul din București, după care a urmat un program de studii de masterat (Master of Arts), sub coordonarea Eleonorei Enăchescu la Departamentul de Voce al Universității Naționale de Muzică din București. Cântăreaţa a urmat și un an de studii la Opera de Stat din Viena, după terminarea masteratului din capitala României. Ea este cunoscută drept câștigătoare a ediției din anul 2011 a Concursului “BBC Cardiff Singer of the World” din Marea Britanie și solistă a Operei de Stat din Viena. Valentina Naforniță este căsătorită cu baritonul Mihai Dogotari.

În 2015, Valentina Naforniță a fost distinsă cu Premiul Național al Republicii Moldova, iar în 2018 – cu titlul onorific ”Artistă a Poporului”, pentru performanțe deosebite în dezvoltarea teatrului liric european.