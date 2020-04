Formaţia britanică The Rolling Stones le-a oferit joi fanilor motiv de satisfacţie prin lansarea unei melodii noi, intitulată "Living in a Ghost Town", înregistrată parţial în izolare, în contextul pandemiei de coronavirus, scrie Agerpres după o informare Reuters.

Melodia este însoţită de un videoclip în care pot fi văzute imagini cu străzi şi staţii pustii din Londra, Los Angeles, Kyoto şi alte oraşe.

"Stones erau în studio, înregistrând nişte material nou înainte de izolare şi a fost o melodie care ni s-a părut că ar rezona cu vremurile în care trăim", a povestit Mick Jagger, citat într-un comunicat.

"Am lucrat la ea în izolare. Iat-o... sperăm să vă placă", a adăugat solistul.

Trupa a precizat că a început să înregistreze această piesă în Los Angeles, în 2019. Apoi, pe măsură ce restricţiile impuse în contextul pandemiei au început să ia amploare în întreaga lume, au ajustat o parte din versuri şi au adăugat unele elemente noi.

Chitaristul Keith Richards a declarat că piesa fusese creată iniţial pentru un nou album însă, după ce situaţia a evoluat, "Mick şi cu mine am decis-o că trebuie făcută chiar acum".

Lansarea vine la mai puţin de o săptămână după ce cei patru componenţi ai formaţiei au interpretat melodia "You Can't Always Get What You Want" în propriile sufragerii, prin videoconferinţă, în cadrul evenimentului caritabil "One World: Together At Home", organizat de Global Citizen în colaborare cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi Lady Gaga.

