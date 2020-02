Lungmetrajul sud-coreean „Parasite” este marele câştigător al celei de-a 92-a ediţie a galei premiilor Oscar, care a avut loc duminică seară, la Los Angeles. Producţia, care a primit şase nominalizări, s-a impus la categoriile „cel mai bun film”, „cel mai bun regizor”, „cel mai bun lungmetraj internaţional” şi „cel mai bun scenariu original”. Drama de război „1917” a lui Sam Mendes a primit trei trofee, cel de-al nouălea film al lui Quentin Tarantino, „Once Upon a Time... in Hollywood”, a primit două, la fel şi „Joker” al lui Todd Phillips şi „Ford v Ferrari” al lui James Mangold.

Trofeele galei din acest an au fost împărţite, iar surpriza serii a reprezentat-o producţia sud-coreeană, recompensată anul trecut cu Palme d'Or la Cannes. Dacă era de aşteptat că se va impune la categoriile „lungmetraj internaţional” şi „scenariu original”, pelicula a fost laureată şi pentru regie şi la categoria „cel mai bun film”.

Lungmetrajul vorbeşte despre inegalitatea socială. Are în centru o familie care face eforturi financiare şi aspiră la o viaţă mai bună. Este o comedie violentă despre conflictul dintre clase sociale şi despre lăcomie.

Din distribuţie fac parte Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Jo Yeo Jeong, Choi Woo Shik, Park So Dam, Lee Jung Eun şi Jang Hyae Jin. Scenariul este scris de Bong Joon Ho şi Jin Won Han.

„Parasite” este al şaptelea lungmetraj al lui Joon Ho, care mai semnează „Barking Dogs Never Bite” (2000), „Memories of Murder” (2003), „The Host” (2006), „Mother” (2009), „Snowpiercer” (2013) şi „Okja” (2017).

Drama ”Joker”, regizată de Todd Phillips, a primit cele mai multe nominalizări - 11 -, inclusiv la categoriile „cel mai bun film”, „cel mai bun regizor” şi „cel mai bun actor în rol principal” (Joaquin Phoenix). A reuşit să se impună la două: coloană sonoră şi interpretare.

„The Irishman” (r. Martin Scorsese), „Once Upon a Time... in Hollywood” (r. Quentin Tarantino) şi „1917” (r. Sam Mendes) au primit câte 10 selecţii fiecare. Filmul lui Scorsese, producţie Netflix, nu a primit niciun trofeu.

Gala a debutat cu un moment muzical susţinut de cântăreaţa Janelle Monáe, care a fost acompaniată de un grup de dansatori.

Steve Martin şi Chris Rock au fost primii prezentatori ai serii. Au făcut o introducere în care au vorbit despre filmele nominalizate, despre eroarea din urmă cu trei ani – când a fost anunţat greşit numele câştigătorului, şi au făcut glume pe seama lui Jeff Bezos şi Martin Scorsese.

„Oscarurile s-au schimbat mult în ultimii 92 de ani”, a spus Steve Martin. „În 1929, nu a fost niciun actor de culoare nominalizat, iar acum avem unul”, a completat Chris Rock.

Brad Pitt a fost primul câştigător al serii. Rolul din „Once Upon a Time... in Hollywood” i-a adus trofeul pentru rol secundar. La primirea celui de-al doilea Oscar din carieră, în cele 45 de secunde avute la dispoziţie pentru discurs, el le-a adus un omagiu lui Quentin Tarantino şi Leonardo DiCaprio, a mulţumit cascadorilor care au lucrat la film şi a dedicat premiul copiilor lui. A folosit câteva secunde pentru a aminti şi de procesul pentru destituirea preşedintelui Donald Trump şi lipsa audierii martorilor: „Mă gândesc că poate Quentin va face un film despre asta”.

„Să scrii un scenariu este un proces în care eşti singur, nu reprezintă ţara”, a spus regizorul Bong Joon-ho, după ce a mulţumit Academiei. „Dar acesta este primul Oscar pentru Coreea de Sud”, a spus cineastul care, împreună cu Jin Won Han, a primit trofeul pentru scenariul original „Parasite”.

Bong Joon-ho a primit şi trofeul pentru lungmetraj internaţional. „Categoria are un nume nou acum: a devenit, din film în limbă străină, lungmetraj internaţional. Sunt foarte bucuros să fiu primul laureat sub noul nume. Aplaud şi susţin ceea ce simbolizează modificarea”, a spus cineastul, desemnat şi cel mai bun regizor.

El i-a omagiat pe Martin Scorsese şi pe Quentin Tarantino, de asemenea nominalizaţi pentru regie, pentru că i-au influenţat parcursul.

Laura Dern, care a fost nominalizată pentru a treia oară la Oscar, de această dată pentru rolul secundar din „Marriage Story”, le-a mulţumit regizorului Noah Baumbach şi întregii echipe a filmului. „E cel mai frumos cadou de aniversare”, a adăugat actriţa care împlineşte 53 de ani pe 10 februarie.

A patra nominalizare din carieră i-a adus lui Joaquin Phoenix primul trofeu Oscar. Actorul a fost premiat pentru rolul principal din „Joker”. În discursul lui, a vorbit despre egalitatea de gen şi drepturile animalelor. „Să fiu actor este ocazia de a-mi folosi vocea pentru cei care nu o au. Cred că suntem foarte deconectaţi de la lumea naturală”, a spus Phoenix, care a îndemnat la sprijin reciproc.

Tot pentru a patra oară nominalizată, dar pentru a doua oară câştigătoare, Renée Zellweger a declarat: „Este o onoare să fiu luată în considerare în această companie”. Ea a fost premiată pentru rolul Judy Garland din „Judy” şi a dedicat trofeul legendarei actriţe.

Cynthia Erivo, Elton John, Idina Menzel, Chrissy Metz şi Randy Newman au interpretat cele cinci compoziţii nominalizate la categoria „cel mai bun cântec original”. Billie Eilish, marea câştigătoare a premiilor Grammy de anul acesta, a fost invitat special, iar Eminem, o altă surpriză a serii.

Billie Eilish a cântat melodia „Yesterday” (The Beatles) pentru segmentul In memoriam, în care au fost amintiţi cineaştii care au încetat din viaţă anul trecut.

Eminem a cântat „Lose Yourself”, după ce Lin-Manuel Miranda a prezentat un montaj cu piese reprezentative „pe care nu le poţi desprinde de filme”. Rapperul a surprins şi animat sala şi a fost îndelung ovaţionat pentru interpretarea cântecului care a fost inclus pe coloana sonoră a filmului „8 Mile” şi care i-a adus un Oscar în 2003.

„Să fiu aici cu omul ăsta este o justificare a celor 53 ani în care am făcut ce am făcut”, a spus textierul Bernie Taupin despre compozitorul şi interpretul Elton John, ei fiind laureaţi pentru cântec original – „(I m Gonna) Love me Again” din „Rocketman”. John l-a amintit în discursul său de mulţumire pe actorul Taron Egerton, care l-a interpretat în film, şi le-a transmis copiilor lui: „Tati vă iubeşte”.

Preşedintele Academiei americane de film, David Rubin, şi actorul Tom Hanks au anunţat pe scena galei că muzeul dedicat filmului, anunţat în urmă cu opt ani, va fi inaugurat pe 14 decembrie 2020.

Ediţia de anul acesta a fost a treia din istoria evenimentului care a avut loc fără un prezentator principal. La a 92-a ceremonie au înmânat trofee, între alţii, Jane Fonda, Spike Lee, Salma Hayek, Oscar Isaac, Penélope Cruz, Keanu Reeves, Diane Keaton, Mark Ruffalo, Sigourney Weaver, Mahershala Ali, Olivia Colman, Rami Malek şi Regina King.

Jane Fonda a prezentat câştigătorul categoriei „cel mai bun film”. „Parasite” este primul film într-o limbă străină care a câştigat marele premiu al galei.

„Nu ne-am imaginat că se va întâmpla asta. Suntem foarte fericiţi. Un moment foarte important în istorie are loc acum”, au spus producătorii. Ei au mulţumit tuturor celor care au iubit şi sprijinit filmul şi publicului coreean. „Fără voi, nu am fi fost aici”.

Lista nominalizărilor şi a câştigătorilor celei de-a 92-a ediţii a galei premiilor Oscar:

Cel mai bun film

“Parasite” (producători Kwak Sin Ae şi Bong Joon Ho) - câştigător

“Ford v Ferrari” (producători Peter Chernin, Jenno Topping şi James Mangold)

“The Irishman” (producători Martin Scorsese, Robert De Niro, Jane Rosenthal şi Emma Tillinger Koskoff)

“Jojo Rabbit” (producători Carthew Neal, Taika Waititi şi Chelsea Winstanley)

“Joker” (producători Todd Phillips, Bradley Cooper şi Emma Tillinger Koskoff)

“Little Women” (producător Amy Pascal)

“Marriage Story” (producători Noah Baumbach şi David Heyman)

“1917” (producători Sam Mendes, Pippa Harris, Jayne-Ann Tenggren şi Callum McDougall)

“Once Upon a Time... in Hollywood” (producători David Heyman, Shannon McIntosh şi Quentin Tarantino)

Cel mai bun regizor:

Bong Joon Ho, “Parasite” - câştigător

Martin Scorsese, “The Irishman”

Todd Phillips, “Joker”

Sam Mendes, “1917”

Quentin Tarantino, “Once Upon a Time... in Hollywood”

Cea mai bună actriţă:

Renée Zellweger, “Judy” - câştigătoare

Cynthia Erivo, “Harriet”

Scarlett Johansson, “Marriage Story”

Saoirse Ronan, “Little Women”

Charlize Theron, “Bombshell”

Renée Zellweger, “Judy” - câştigătoare

Cel mai bun actor

Joaquin Phoenix, “Joker” - câştigător

Antonio Banderas, “Dolor y gloria”

Leonardo DiCaprio, “Once Upon a Time... in Hollywood”

Adam Driver, “Marriage Story”

Jonathan Pryce, “The Two Popes”

Cea mai bună actriţă în rol secundar:

Laura Dern, “Marriage Story” - câştigătoare

Kathy Bates, “Richard Jewell”

Scarlett Johannson, “Jojo Rabbit”

Florence Pugh, “Little Women”

Margot Robbie, “Bombshell”

Cel mai bun actor în rol secundar:

Brad Pitt, “Once Upon a Time... in Hollywood” - câştigător

Tom Hanks, “A Beautiful Day in the Neighborhood”

Anthony Hopkins, “The Two Popes”

Al Pacino, “The Irishman”Joe Pesci, “The Irishman”

Cel mai bun scenariu original:

“Parasite”, Bong Joon-ho şi Jin Won Han - câştigător

“Knives Out”, Rian Johnson

“Marriage Story”, Noah Baumbach

“1917”, Sam Mendes şi Krysty Wilson-Cairns

“Once Upon a Time... in Hollywood”, Quentin Tarantino

Cel mai bun scenariu adaptat:

“Jojo Rabbit”, Taika Waititi - câştigător

“The Irishman”, Steven Zaillian

“Joker”, Todd Phillips şi Scott Silver

“Little Women”, Greta Gerwig

“The Two Popes”, Anthony McCarten

Cel mai bun lungmetraj internaţional:

“Parasite” (Coreea de Sud), Bong Joon Ho - câştigător“Corpus Christi” (Polonia), Jan Komasa

“Honeyland” (Macedonia de Nord), Tamara Kotevska şi Ljubo Stefanov

“Les Miserables” (Franţa), Ladj Ly

“Dolor y gloria” (Spania), Pedro Almodóvar

Cel mai bun lungmetraj de animaţie:

“Toy Story 4”, Josh Cooley, Mark Nielsen şi Jonas Rivera - câştigător

“How to Train Your Dragon: The Hidden World”, Dean DeBlois, Bradford Lewis şi Bonnie Arnold

“J'ai perdu mon corps”, Jérémy Clapin şi Marc du Pontavice

“Klaus”, Sergio Pablos, Jinko Gotoh şi Marisa Román

“Missing Link”, Chris Butler, Arianne Sutner şi Travis Knight

Cel mai bun lungmetraj documentar:

“American Factory”, Steven Bognar, Julia Reichert şi Jeff Reichert - câştigător

“The Cave”, Feras Fayyad, Kirstine Barfod şi Sigrid Dyekjær

“The Edge of Democracy”, Petra Costa, Joanna Natasegara, Shane Boris şi Tiago Pavan

“For Sama”, Waad Al-Kateab şi Edward Watts

“Honeyland”, Ljubo Stefanov, Tamara Kotevska şi Atanas Georgiev

Cea mai bună imagine:

“1917”, Roger Deakins - câştigător

“The Irishman”, Rodrigo Prieto

“Joker”, Lawrence Sher

“The Lighthouse”, Jarin Blaschke

“Once Upon a Time... in Hollywood”, Robert Richardson

Cel mai bun montaj:

“Ford v Ferrari”, Michael McCusker şi Andrew Buckland - câştigător

“The Irishman”, Thelma Schoonmaker

“Jojo Rabbit”, Tom Eagles

“Joker”, Jeff Groth

“Parasite”, Yang Jinmo

Cel mai bun mixaj de sunet:

“1917”, Mark Taylor şi Stuart Wilson - câştigător

“Ad Astra”, Gary Rydstrom, Tom Johnson şi Mark Ulano

“Ford v Ferrari”, Paul Massey, David Giammarco şi Steven A. Morrow

“Joker”, Tom Ozanich, Dean Zupancic şi Tod Maitland

“Once Upon a Time... in Hollywood”, Michael Minkler, Christian P. Minkler şi Mark Ulano

Cel mai bun montaj de sunet:

“Ford v Ferrari”, Donald Sylvester - câştigător

“Joker”, Alan Robert Murray

“1917”, Oliver Tarney şi Rachel Tate

“Once Upon a Time... in Hollywood”, Wylie Stateman

“Star Wars: The Rise of SkyWalker”, Matthew Wood şi David Acord

Cele mai bune efecte vizuale:

“1917”, Guillaume Rocheron, Greg Butler şi Dominic Tuohy - câştigător

“Avengers Endgame”, Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken şi Dan Sudick

“The Irishman”, Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser şi Stephane Grabli

“The Lion King”, Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones şi Elliot Newman

“Star Wars: The Rise of Skywalker”, Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach şi Dominic Tuohy

Machiaj şi coafură:

“Bombshell”, Kazu Hiro, Anne Morgan şi Vivian Baker - câştigător

“Joker”, Nicki Ledermann şi Kay Georgiou

“Judy”, Jeremy Woodhead

“Maleficent: Mistress of Evil”, Paul Gooch, Arjen Tuiten şi David White

“1917”, Naomi Donne, Tristan Versluis şi Rebecca Cole

Cele mai bune costume:

“Little Women”, Jacqueline Durran - câştigător

”The Irishman”, Sandy Powell şi Christopher Peterson

“Jojo Rabbit”, Mayes C. Rubeo

“Joker”, Mark Bridges

“Once Upon a Time... in Hollywood”, Arianne Phillips

Cântec original:

“(I’m Gonna) Love Me Again” (Elton John, Bernie Taupin) - “Rocketman” - câştigător

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” (Randy Newman) - “Toy Story 4”

“I’m Standing With You” (Diane Warren) - “Breakthrough”

“Into the Unknown” (Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez) - “Frozen 2”

“Stand Up” (Joshuah Brian Campbell, Cynthia Erivo) - “Harriet”

Cea mai bună coloană sonoră:

“Joker”, Hildur Guðnadóttir - câştigător

“Little Women”, Alexandre Desplat

“Marriage Story”, Randy Newman

“1917”, Thomas Newman

“Star Wars: The Rise of Skywalker”, John Williams

Design de producţie:

“Once Upon a Time... in Hollywood”, Barbara Ling şi Nancy Haigh - câştigător

“The Irishman”, Bob Shaw şi Regina Graves

“Jojo Rabbit”, Ra Vincent şi Nora Sopkova

“1917”, Dennis Gassner şi Lee Sandales

“Parasite”, Lee Ha-Jun şi Cho Won Woo

Cel mai bun scurtmetraj live-action:

“The Neighbors’ Window”, Marshall Curry - câştigător

“Brotherhood”, Meryam Joobeur şi Maria Gracia Turgeon

“Nefta Football Club”, Yves Piat şi Damien Megherbi

“Saria”, Bryan Buckley şi Matt Lefebvre

“A Sister”, Delphine Girard

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie:

“Hair Love”, Matthew A. Cherry şi Karen Rupert Toliver - câştigător

“Dcera”, Daria Kashcheeva

“Kitbull”, Rosana Sullivan şi Kathryn Hendrickson

“Memorable”, Bruno Collet şi Jean-François Le Corre

“Sister”, Siqi Song

Cel mai bun scurtmetraj documentar:

“Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)”, Carol Dysinger şi Elena Andreicheva - câştigător

”In the Absence”, Yi Seung-Jun şi Gary Byung-Seok Kam

“Life Overtakes Me”, Kristine Samuelson şi John Haptas

“St. Louis Superman”, Smriti Mundhra şi Sami Khan

“Walk Run Cha-Cha”, Laura Nix şi Colette Sandstedt

ŞTIREA INIŢIALĂ - Cei peste 8.700 de membri ai AMPAS, prefesionişti din industrie americani şi străini, au ales câştigătorii după ce nominalizaţii au fost desemnaţi de reprezentanţii a 17 bresle din Academie.

Gala Oscar încheie sezonul premiilor de la Hollywood.

Ediţia de anul acesta este a treia din istoria evenimentului care are loc fără un prezentator principal. La a 92-a ceremonie vor înmâna trofee, între alţii, Jane Fonda, Tom Hanks, Natalie Portman, Oscar Isaac, Penélope Cruz, Keanu Reeves, Diane Keaton, Mark Ruffalo, Sigourney Weaver, Mahershala Ali, Olivia Colman, Rami Malek şi Regina King.

Gala este produsă de Lynette Howell Taylor şi Stephanie Allain şi regizată de Glenn Weiss.

Pe scenă, Cynthia Erivo, Elton John, Idina Menzel, Chrissy Metz şi Randy Newman vor interpreta cele cinci compoziţii nominalizate la categoria „cel mai bun cântec original”, iar Billie Eilish, marea câştigătoare a premiilor Grammy de anul acesta, este invitat special.

Drama ”Joker”, regizată de Todd Phillips, a primit cele mai multe nominalizări - 11 -, inclusiv la categoriile ”cel mai bun film”, ”cel mai bun regizor” şi ”cel mai bun actor în rol principal” (Joaquin Phoenix).

”The Irishman” (r. Martin Scorsese), ”Once Upon a Time... in Hollywood” (r. Quentin Tarantino) şi ”1917” (r. Sam Mendes) au primit câte 10 selecţii fiecare.

Netflix domină între studiouri, cu 24 de nominalizări pentru filmele ”The Irishman” al lui Scorsese, ”Marriage Story” (r. Noah Baumbach) şi ”Two Popes” (r. Fernando Meirelles). Sony Pictures a primit în total 20 de nominalizări, pentru ”Once Upon a Time... in Hollywood” al lui Tarantino, ”Little Women” al Gretei Gerwig şi ”A Beautiful Day in the Neighborhood” al lui Marielle Heller. Disney a primit 17 selecţii, pentru filme ca ”Frozen II” şi ”The Lion King”.

”Parasite” este primul film sud-coreean care este nominalizat la categoriile ”cel mai bun lungmetraj internaţional” şi ”cel mai bun film”. În total, producţia premiată anul trecut cu Palme d'Or a primit 6 nominalizări, inclusiv pentru ”cel mai bun regizor” (Bong Joon Ho).

Tot câte 6 selecţii au primit ”Marriage Story”, ”Little Women” şi ”Jojo Rabbit”.

sursa: digi24.ro