Un turneu cultural-comemorativ inedit dedicat Zilei Naţionale a României se desfăşoară în Federaţia Rusă. Evenimentul organizat de Ambasada României la Moscova include spectacole de folclor, dar şi comemorarea prizonierilor români, care nu s-au mai întors din lagărele sovietice prin inaugurarea a cinci monumente.

Turneul cultural-comemorativ a început pe data de 3 decembrie 2019, la Nijnii Novgorod printr-un spectacol folcloric susţinut de Ansamblul „Ţara Vrancei” din Focşani, care a uimit cei peste o mie de spectatori ruşi prezenţi la eveniment, notează Infoprut.

Vasile Soare, ambasadorul României în Federaţia Rusă susţine că oamenii au rămas profund impresionaţi de varietatea culturii româneşti despre care nu cunoşteau nimic.

„Nijnii Novgorod, este al cincilea oraş ca marime din Rusia, situat la peste 450 km de Moscova. Imaginea cu maşina de reprezentare a ambasadorului României, însoţită de autocarul ansamblului „Ţara Vrancei” a uimit multă lume. Am deschis manifestarea printr-un discurs în care am punctat dorinţa noastră de a marca Ziua Naţională a Românie, într-un mod original, nu doar în Moscova, ci şi în alte 10 oraşe din Rusia. Am prezentat contextul istoric care a favorizat Marea Unire a românilor de la 1 decembrie 1918 şi o serie de aspecte despre România care să creeze o imagine corectă despre ţara noastră”, a punctat ambasadorul român.

Apoi turneul cultural-comemorativ dedicat Zilei Naţionale a României a ajuns la Kazani şi Arask din Republica Tatarstan, Federaţia Rusă. Astfel, pe 5 decembrie 2019, la Arsk a fost inaugurat şi sfinţit primul din cele cinci monumente realizate de statul român în 2019, în memoria prizonierilor români decedaţi în lagărele şi spitalele speciale NKVD în anii 40-50.

În cimitirul prizonierilor străini de la Arsk, sunt înhumaţi 163 de români. Ei au murit în Lagărul-Spital Special NKVD Nr. 3655 care a funcţionat la Arsk între anii 1941-1948 în cladirile unor şcoli din localitate. „Am deschis ceremonia comemorativă la monumentul prizonierilor români din cimitirul de la Arsk, prezentând fenomenul prizonieratului românesc în Rusia în timpul celui de al Doilea Razboi Mondial. Peste 234.000 de ostaşi români a devenit prizonieri de război, dintre care peste 66.000 au murit în 288 de lagăre din cele peste 500 câte au existat pe teritoriul Rusiei. Apoi, părintele Ştefan Stanciu de la Parohia Sf.Arhangheli din Ghencea, Bucuresti, care în ultimii şase ani ne însoţeşte la toate manifestările comemorative în Rusia, a săvârşit o slujbă de sfinţire a monumentului şi de pomenire a prizonierilor români”, a menţionat sursa.

La 5 decembrie 2019, echipa din cadrul turneului cultural-comemorativ dedicat Zilei Naţionale a României, după nouă ore de drum anevoios, prin nămeţi şi ninsoare a ajuns în localitatea Riabovo, din Republica Udmurtia, Federaţia Rusă, mult după timpul stabilit. Totuşi, chiar dacă era trecut de ora 20:00, Vasile Soare, ambasodorul României la Moscova, membrii ansamblului „Ţara Vrancei” din Focşani şi părintele Ştefan Stanciu au decis să inaugureze şi să sfinţească cel de-al doilea monument în memoria prizonierilor români, noaptea, pe frig şi ninsoare.

Ambasadorul Vasile Soare povesteşte că autorităţile din zonă şi mai mulţi locuitori au hotărât să li se alăture. „În lumina farurilor, am desfăşurat timp de o ora ceremonia noastra comemorativă. De asemenea, am vorbit în faţa celor prezenţi, despre prizonierii români care au ajuns în Lagărul 75 de la Riabovo, dintre care 141 au murit, fiind înhumaţi în cimitirul actual. În 1943, în unele documente de arhivă în acest lagăr sunt consemnaţi 557 de prizonieri români”, a specificat ambasadorul.



Turneul cultural-comemorativ dedicat Zilei Naţionale a României are ca scop promovarea culturii româneşti pe tot cuprinsul Federaţiei Ruse, în 10 regiuni şi 5.000 km pe roţi, dar şi sfinţirea a cinci monumente de prizonieri români, pentru a înveşnici astfel memoria deţinuţilor români morţi în lagărele sovietice.