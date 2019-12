Lungmetrajul „The Irishman” al lui Martin Scorsese a fost desemnat de The National Board of Review cel mai bun film al anului 2019, iar Quentin Tarantino, cel mai bun regizor.

Organizaţia, alcătuită din cineaşti, profesionişti din industrie şi profesori de film, a decis că povestea scrisă de Steven Zallian este şi „cel mai bun scenariu adaptat” al anului.

Filmul lui Scorsese a fost lansat pe Netflix pe 27 noiembrie, dar şi într-un număr limitat de cinematografe. Lungmetrajul a avut premiera mondială la New York Film Festival.

Cu un buget de peste 140 de milioane de dolari, filmul reprezintă a noua colaborare a lui Robert De Niro cu Scorsese şi prima a lui Al Pacino cu cineastul american. Din distribuţie mai fac parte Joe Pesci, Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Anna Paquin şi Ray Romano.

„The Irishman” este o saga epică despre crima organizată din America de după cel de-al Doilea Război Mondial, expusă prin ochii veteranului de război Frank Sheeran, escroc şi asasin plătit care a lucrat pentru unele dintre cele mai cunoscute personaje ale secolului XX. O poveste care se întinde pe parcursul a câteva decenii, filmul urmăreşte unul dintre cele mai mari mistere nerezolvate din istoria americană - dispariţia legendarului preşedinte de sindicat Jimmy Hoffa - şi prezintă o călătorie prin coridoarele ascunse ale crimei organizate: modul de funcţionare, rivalităţile şi legăturile cu politica.

Pacino este Jimmy Hoffa, iar De Niro interpretează rolul Frank Sheeran, lider de sindicat.

Quentin Tarantino a fost desemnat cel mai bun regizor al anului pentru „Once Upon a Time... in Hollywood”, din distribuţia căruia fac parte Leonardo DiCaprio, Brad Pitt şi Margot Robbie. Filmul a avut premiera în competiţia de anul acesta a Festivalului de la Cannes.

Brad Pitt a fost ales de National Board of Review drept cel mai bun actor în rol secundar.

Renée Zellweger a fost desemnată cea mai bună actriţă, pentru rolul din „Judy”, iar Adam Sandler, cel mai bun actor, pentru „Uncut Gems”. Pentru acesta din urmă, fraţii Safdie şi Ronald Bronstein au fost aleşi câştigători la categoria „cel mai bun scenariu original”.

Kathy Bates a fost aleasă cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru rolul din „Richard Jewell” al lui Clint Eastwood.

„Maiden”, povestea echipajului feminin care a întreprins prima cursă de nouă luni cu iahtul, a fost desemnat cel mai bun documentar.

Organizaţia a votat „How to Train Your Dragon: The Hidden World” ca cel mai bun film de animaţie, iar „Parasite” al lui Bong Joon Ho, cel mai bun film într-o limbă străină.

Cea mai bună distribuţie a anului este, în viziunea NBR, cea din „Knives Out”.

În 2018, „Green Book”, cu Viggo Mortensen şi Mahershala Ali în distribuţie, a fost desemnat de The National Board of Review cel mai bun film al anului. Lungmetrajul a fost apoi marele câştigător al premiilor Oscar.

