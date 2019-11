Regizorul şi scenaristul Adam McKay (cunoscut graţie unor producţii precum "Vice", "Ant-Man") va realiza pentru postul HBO o miniserie TV despre magnatul american Jeffrey Epstein, descoperit decedat în celula sa în luna august, şi care se va baza pe o carte scrisă de jurnalista de investigaţie Julie K. Brown, relatează joi EFE.



Potrivit revistei de specialitate Variety, miniseria TV se va limita la faptele descrise în cartea lui Julie K. Brown, reporter la cotidianul Miami Herald şi ale cărei articole au fost esenţiale pentru arestarea lui Jeffrey Epstein. Magnatul a fost acuzat de trafic şi exploatare sexuală, pentru care a fost trimis la o închisoare din New York, unde a fost găsit spânzurat în celula sa.



Producţia TV, încă fără titlu, este rezultatul unui acord pe cinci ani pe care Adam McKay l-a semnat pentru a dezvolta conţinuturi pentru HBO şi pentru viitoarea platformă de televiziune în streaming a postului american - HBO Max. Regizorul a mai colaborat cu HBO la seriale ca "Succession", "Eastbound & Down" şi "Funny or Die Presents".



"Suntem încântaţi să continuăm colaborarea noastră cu Adam McKay în acest nou acord. Adam este un regizor şi producător excepţional de talentat", a declarat pentru Variety preşedintele diviziei de programe a HBO, Casey Bloys.



Jeffrey Epstein, decedat la 66 de ani, era un bogat finanţist a cărui reţea de contacte l-a ajutat să ajungă în cercul celor mai influente persoane din societatea americană.



Magnatul a fost arestat pe 6 iulie, după ce a fost acuzat că a creat o reţea de exploatare sexuală a zeci de fete în reşedinţa sa din New York şi într-o vilă din Insulele Virgine.



Potrivit acuzaţiilor, el a fost ajutat de angajaţi şi de colaboratori pentru atrage în aceste reşedinţe numeroase fete, care erau plătite pentru a întreţine relaţii sexuale cu el şi cu prietenii săi, "cel puţin" în perioada 2002 - 2005.

