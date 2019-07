Russi Taylor, actriţa care şi-a împrumutat vocea pentru personajul Minnie Mouse, a murit la vârsta de 75 de ani, a anunţat Walt Disney Company, citată de presa americană.

Taylor a murit vineri, în Glendale (California). Bob Iger, preşedintele şi CEO al Disney, a transmis sâmbătă seară într-un comunicat: „Minnie Mouse şi-a pierdut voccea odată cu decesul lui Russi Taylor. Pentru mai mult de 30 de ani, Minnie şi Russi au lucrat împreună pentru a distra milioane de oameni din întreaga lume - un perteneriat care a făcut din Minnie un simbol global şi din Russi o legendă Disney, iubită de fanii de peste tot”.

„Suntem recunoscători pentru talentul lui Russi, precum şi pentru bucuria şi energia pe care le-a adus în tot ce a făcut. A fost un privilegiu să o cunosc şi o onoare să lucrez cu ea şi ne consolăm ştiind că munca ei va continua să distreze şi inspire generaţii viitoare”, a încheiat Iger, care a transmis condoleanţe familiei actriţei.

Taylor este recunoscută ca voce oficială a lui Minnie Mouse, rol pe care l-a primit în 1986, după ce a câştigat o audiţie la care au participat 200 de persoane. După ce şi-a asumat personajul, a lucrat la alte sute de proiecte Disney, inclusiv show-uri TV, evenimente din parcurile de distracţie şi scurtmetraje animate.

Lucrând pentru Disney, Taylor l-a întâlnit pe cel care urma să îi devină soţ, Wayne Allwine, care şi-a împrumutat vocea personajului Mickey Mouse în 1977. Cei doi s-au căsătorit în 1991 şi au rămas împreună până la moartea lui Allwine, în 2009.

Ca Minnie Mouse, ea apare în episoade precum „Who Framed Roger Rabbit”, „Runaway Brain”, „Get a Horse!” şi „Mickey, Donald, Goofy: The Three Musketeers”, serialele de televiziune „Mickey MouseWorks”, „House of Mouse”, „Mickey Mouse Clubhouse” şi „Mickey and the Roadster Racers”.

De-a lungul carierei, ea a mai interpretat personaje ca Nurse Mouse în „The Rescuers Down Under” şi nepoţii lui Donald Duck - Huey, Dewey şi Louie - în serialul animat „Ducktales”. În afara Disney, ea a dat voce personajului Martin Prince şi gemenilor Sherri şi Terri în „The Simpsons”.

