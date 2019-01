Netflix îşi îndeamnă fanii să nu ia parte la provocarea din mediul online inspirată de filmul său horror ''Bird Box'', relatează vineri Press Association.

În pelicula ''Bird Box'' Sandra Bullock intepretează rolul unei mame care se deplasează legată la ochi pentru a nu vedea forţele misterioase care îi determină pe oameni să se sinucidă. Incapabilă să vadă, ea trebuie să îi pună la adăpost pe cei doi copii ai săi, cunoscuţi sub pseudonimele "Boy" ("Băiat") şi "Girl" ("Fată"), şi să străbată astfel un teren dificil, scrie agerpres.ro.

Filmul i-a inspirat pe abonaţi să urmeze provocarea #BirdBoxChallenge şi să execute diverse sarcini comune legaţi la ochi. Aceasta a dus la răniri, unele persoane ciocnindu-se de ziduri sau apropiindu-se periculos de mult de trafic.





Ca urmare, Netflix a publicat un anunţ prin care îi îndeamnă pe oameni să nu accepte această provocare care circulă pe internet. ''Nu ştim cum a început şi apreciem dragostea voastră, însă Boy şi Girl au o singură dorinţă pentru 2019 şi aceasta este ca voi să nu ajungeţi la spital din cauza acestor 'meme-uri'", a transmis compania de streaming pe Twitter.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.