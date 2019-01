Patru producţii deschid noul an al lansărilor de film în SUA şi Canada, trei dintre ele drame şi o animaţie care se adresează deopotrivă copiilor şi părinţilor, în încercarea de a detrona superproducţia "Aquaman" din fotoliul de lider în box office pe care-l ocupă confortabil cu încasări de peste 50 de milioane de dolari.

Drama "Escape Room", în regia lui Adam Robitel, un tânăr regizor cunoscut în special pentru filmul horror "Insidious: The Last Key", promite să-i ţină pe spectatori cu sufletul la gură, urmărind un joc la care participă 6 străini şi care scapă de sub control, crescând enorm miza pentru participanţii care trebuie să-şi folosească inteligenţa şi intuiţia pentru a supravieţui, scrie agerpres.ro.



În rolurile principale ale filmului, ce a avut un buget de 9 milioane de dolari, pot fi urmăriţi actorii Deborah Ann Woll, Taylor Russell, Tyler Labine şi regizorul Adam Robitel.

Thriller-ul "The Vanishing", în regia lui Kristoffer Nyholm, propune povestea dispariţiei misterioase a trei persoane care descoperă un cufăr cu aur pe o insulă izolată. În rolurile principale apar Gerard Butler, Peter Mullan şi Olafur Darri Olafsson. Filmul este inspirat de misterul insulei Flannan, o insulă nu cu mult mai mare decât un teren de fotbal, pe care se află un far de care se ocupă o echipă de trei persoane, ce trebuie înlocuită o dată la 6 săptămâni.

Atunci când soseşte vasul ce trebuie să asigure schimbul echipei de la far, pe insulă nu se mai află nimeni. Circumstanţele dispariţiei sunt misterioase. Tot ce a rămas în urma lor este masa pe care se află încă cina, neatinsă şi un scaun răsturnat.

Drama "State Like Sleep" spune povestea unei femei care trece prin drama sinuciderii soţului ei celebru. Această dramă este accentuată după ce femeia descoperă că soţul ei ducea o viaţă dublă. Regizorul Meredith Danluck îi aduce împreună pentru acest film pe Katherine Waterston, Michiel Huisman şi Michael Shannon.

Deşi realizată în 2017, animaţia "Animal Crackers" are premiera nord-americană abia în acest sfârşit de săptămână. O familie descoperă o cutie magică de biscuiţi în formă de animale. Persoana care mănâncă un biscuit se transformă în animalul reprezentat de acesta. Personajele principale trebuie să folosească această cutie magică pentru a salva o trupă de circ aflată în pericol de a fi preluată de un personaj malefic, unchiul Horatio P. Huntington. Filmul este regizat de Tony Bancroft şi Scott Christian Sava, iar vocile personajelor sunt interpretate de Emily Blunt, Danny DeVito şi John Krasinski, printre alţii.