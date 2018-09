Renumitul interpret originar din R. Moldova, Dan Bălan, a lansat astăzi videoclipul noului single „Numa Numa 2”, continuarea fenomenului „Dragostea din tei”. Clipul a fost filmat în Uganda, Africa, acolo unde Dan Bălan a avut drept parteneri de filmare peste 100 de copii dornici să danseze și să ofere lumii întregi o parte din energia lor.



„Ideea acestui proiect mi-a venit când, întâmplător, pe YouTube, am dat de niște copii geniali din Uganda. Dansau cu atâta viață și energie, că am hotarât să plec încolo și să filmez ceva foarte fun împreună cu ei. Astfel, de la o idee la alta s-a format proiectul „Numa Numa 2”. De 15 ani cânt acest refren cu „Dragostea din tei” și de fiecare dată ochii mulțimii se aprind într-un mod deosebit când începe «Ma Ya Hi… Ma Ya Hu»…”. Am hotărât să folosesc această energie, dar într-o manieră mai fresh, pentru 2018, adăugând mai multe melodii noi compuse recent. Până la urmă conceptul a dus la Africa și la magia ei”, a detaliat Dan Bălan, citat de infomusic.ro.