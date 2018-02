Olga Verbiţchi şi Petronela Donciu, concurentele care au reprezentat Republica Moldova în etapa finală a concursului internaţional de muzică Sanremo Music Awards, desfăşurat în Italia, au devenit câştigătoarele marelui trofeu la categoria lor de vârstă. Iar Arina Pascal, o altă concurentă care a reprezentat ţara noastră, s-a ales cu trofeul Miss Sanremo Music Awards.

Anunțul a fost făcut de către organizatoarea selecție naționale a concursului, Tatiana Bordeianu, într-o postare plasată pe o rețea de socializare, scrie trm.md.

"Am fost anunțată de către organizatorii Sanremo Music Awards Italia, că participantele din Republica Moldova, Olga Verbițchi și Petronela Donciu, sunt câștigătoarele marelui trofeu la categoria lor de vârstă. Arina Pascal este câștigătoarea trofeului Miss Sanremo Music Awards", a scris Tatiana Bordeianu pe pagina sa de Facebook.

"Mi-a plăcut foarte mult în Sanremo. Pe lângă faptul că în prima zi de concurs am ajuns finalistă, ceea ce era deja super pentru mine, am avut ocazia să vizitez locuri de vis pe care le priveam din fața ecranului pana acum. Când am aflat că sunt câștigătoare, a fost un șoc, pentru că este primul festival la care am participat după X Factor și îmi era puțin frică că o să fie diferit și o să mă pierd. Mi-am făcut o mulțime de prieteni italieni, și după aceste zile, visez să mă mut și să traiesc în Monte Carlo", declară Olga Verbițchi, citată de infomusic.ro.

Amintim că interpreta Olga Verbițchi a devenit câștigătoarea concursului X Factor România în anul 2016, când avea doar 15 ani.

Iată prestația ei de atunci:

Născută în Chișinău, Olga Verbitchi mai este câștigătoare a concursului MusicForKids International Festival. Anul trecut, cântăreața a lansat chiar de ziua ei “Prietena ta”, primul single din carieră, iar în urmă cu câteva luni, tânăra artistă a colaborat cu KIO pentru “Pagini albe”.

Recent, Olga a cucerit publicul cu piesa “Coco Bongo” (alături de DJ Sava) , ce se află în topul celor mai populare clipuri de pe YouTube.