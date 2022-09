Artiștii pentru pace, libertate și speranță! Este genericul ediției din acest an a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, a VII-a la număr, care se desfășoară în perioada 15-28 septembrie. Șaptesprezece trupe de pe ambele maluri ale Prutului vor prezenta 24 de spectacole. Programul va fi completat de audiții ale spectacolelor radiofonice cu participarea actorilor de la Teatrul Național Radiofonic București și Teatrul Național „Mihai Eminescu” care găzduiește Reuniunea, de lansări de carte, proiecții de film, expoziții și discuții. În semn de solidaritate cu cetățenii Ucrainei și de afirmare a idealurilor comune, în cadrul evenimentului va participa și Teatrul Național Dramatic Academic „Ivan Franko” din Kiev, transmite IPN.

Directorul Teatrului Național „Mihai Eminescu”, Petru Hadârcă, a menționat într-o conferință de presă că Reuniunea Teatrelor a generat creșterea interesului față de manifestări cultural-artistice. Ediția curentă vine să reamintească oamenilor cât de importantă este libertate de creație și pace atât pentru personalitățile de cultură, cât și pentru societate în ansamblu. „Noi, artiștii, ca toată societatea, avem nevoie de libertate în creație și teatrul a fost în toate timpurile o insulă a libertății”, a remarcat Petru Hadârcă.

În seara de 15 septembrie, publicul-spectator este așteptat la o premieră marca TNME: spectacolul „Capcana”, după opera „Fuga” de M. Bulgakov. Regia spectacolului aparține lui Petru Hadârcă. Ideea spectacolului a apărut în contextul discuțiilor despre cultura rusă și despre responsabilitatea autorilor și impactul operelor create asupra mentalităților și formării opiniei sociale, discuții generate de războiul din Ucraina. „Nu interzicerea, ci, dimpotrivă, lectura, relectura, însoțite de analize la rece, de discuții și reflexie pe detalii, ne-ar ajuta să înțelegem ce se întâmplă astăzi și poate am înțelege de ce s-a ajuns din nou la confruntarea dintre două lumi, dintre două modele atât de diferite de organizare a vieții și societății. Pentru un exercițiu de acest fel am ales soarta și opera lui Mihail Bulgakov”, este mesajul regizorului.

Petru Hadârcă a remarcat că un segment aparte al programului îl constituie Teatrul Național Radiofonic „care s-a transformat în coproducție frumoasă”. Pe 16 septembrie, la ora 14.00, va avea loc o premieră: audiția spectacolului „Grădina de Sticlă”, realizat după romanul Tatianei Țîbuleac.

Ministrul culturii al Republicii Moldova, Sergiu Prodan, a spus la conferință că această ediție este inedită prin faptul că la Reuniune vor participa pentru prima dată toate teatrele naționale din România, dar și Teatrul Național Dramatic Academic „Ivan Franko” din Kiev. „Este un moment important de manifestare a susținerii noastre pentru poporul ucrainean care trece acum printr-o încercare feroce”, a remarcat Sergiu Prodan.

Omologul său român, Lucian Romașcanu, a declarat că datoria Ministerului Culturii reprezintă susținerea oricărui tip de manifestare artistică. „Reuniunea Teatrelor Naționale este o manifestare extrem de importantă. Deși nu este sub directa coordonare a Ministerului Culturii de la București, noi, finanțând toate teatrele naționale prezente aici, dăm o mână importantă de ajutor acestei manifestări”, a declarat Lucian Romașcanu.



Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român, a lansat o provocare pentru anul viitor: de a invita parteneri, selecționeri, directori de teatre sau festivaluri internaționale la Reuniunea Teatrelor Naționale, unde pot fi văzute în același timp teatre românești de pe ambele maluri ale Prutului.

Al doilea an consecutiv Reuniunea Teatrelor Românești se bucură de onoarea Înaltului Patronaj Prezidențial acordat de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și de președintele României, Klaus Iohannis.