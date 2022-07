Zidurile Parcului Bălcescu din Focşani, România, au fost pictate de elevi din Ucraina, Republica Moldova şi regiunea transnistreană, alături de elevi din Focşani şi Adjud, în cadrul proiectului transfrontalier "Identitate, Spiritualitate şi Cultură Românească" derulat, în perioada 25-31 iulie, de Liceul de Artă "Gheorghe Tattarescu" din Focşani, sub forma unei şcoli de vară.

„Pentru Focşani este o noutate această pictură murală de tip stradal. Încercăm să aducem un aport artistic, folosindu-ne de elevii noştri şi de invitaţii de peste hotare, pentru a da un pic de culoare acestui loc. Încercăm să ameliorăm vizual imaginea oraşului Focşani, care are nevoie de un astfel de proiect. Comunismul a presupus o standardizare de tip sovietic, care iniţial avea un aspect curat, dar ulterior acele alburi curate şi frumoase au devenit griuri şi acele griuri au devenit motiv de depresie urbană. Ceea ce noi facem aici este doar un mic strop de culoare. Practic, aceşti pereţi nu puteau fi renovaţi, tencuiţi, şi atunci s-a ales varianta de a crea o punte între ce înseamnă clădire şi ce înseamnă suflet şi om, pentru că, până la urmă, oraşul este pentru oameni”, a declarat pentru AGERPRES profesorul Mihai Lăduncă de la Liceul de Arte din Focşani.



Pentru că elevii au prins gustul acestui tip de artă stradală, profesorul promite că acesta nu va rămâne singurul proiect de acest gen.



Scopul proiectului şcolii de vară a fost pictarea unor ziduri din parcul focşănean, dar copiii s-au bucurat şi de alte ateliere, la care au participat în număr foarte mare. Este vorba de un atelier numit Ro-mozaic, derulat în părculeţul din faţa unui liceu, unde au fost create alei din mozaic, precum şi atelier de pictură de icoane pe sticlă şi lemn.



„Am venit la de Tiraspol, de la singura instituţie cu predare în grafia latină şi limba română, la care elevii vin atât din oraş, cât şi din suburbii. Noi ne bucurăm de fiecare elev care vine să studieze la noi şi le creăm de fiecare dată oportunităţi pentru un viitor decent. Primind invitaţia aici, la Focşani, am fost plăcut surprinsă şi am acceptat. Copiii au fost deosebit de încântaţi, s-au simţit foarte bine, au învăţat multe lucruri şi au văzut lucrurile pe viu, pentru că în zona noastră mulţi dintre ei sunt induşi în eroare cu multe falsuri. Acolo se spune că românul ne este duşman şi fiind aici, copiii au văzut că nu este aşa, au văzut frumosul, libertatea, civilizaţia, au auzit graiul românesc, pe care, în afara incintei noastre, îl aud foarte rar. Noi nu avem emisiuni la radio şi tv în limba română, astfel că experienţa de la Focşani a fost una benefică pentru ei", a declarat, pentru AGERPRES, directoarea Liceului "Lucian Blaga" din Tiraspol, Veronica Posneac.



Potrivit primarului municipiului Focşani, Cristi Misăilă, icoanele pe sticlă şi lemn create de elevi vor fi expuse, în perioada următoare, în holul primăriei pentru a putea fi admirate de cei care trec pragul acestei instituţii, în timp ce picturile murale din Parcul Bălcescu vor încânta ochii focşănenilor şi nu numai.



Proiectul transfrontalier a fost iniţiat de Liceul de Artă "Gheorghe Tattarescu" din Focşani, în parteneriat cu Liceul nr. 6 "Alexandru cel Bun" din Cernăuţi, singurul liceu cu predare în limba română în Ucraina, cu Liceul "Lucian Blaga" din Tiraspol, singurul cu predare în limba română din regiunea separatistă, şi Centrul de Resurse pentru Adolescenţi şi Tineret CRAT din Republica Moldova, cărora li s-au alăturat elevi şi profesori de la Liceul de Artă Focşani şi Colegiul Naţional "Emil Botta" Adjud, în total, aproape 90 de copii luând parte la acest proiect.