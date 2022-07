În perioada, 14-17 iulie, pe strada Pietonală ”Eugen Doga” și în Scuarul Catedralei ”Nașterea Domnului” din capitală, în cadrul Festivalului ”Te salut, ”Chișinău”, OWH Studio va organiza proiecția celor mai recente filme autohtone, urmate de discuții cu autorii, într-un cadru plăcut, sub cerul liber, informează MOLDPRES.

Solicitat de agenție, directorul OWH Studio, Virgiliu Mărgineanu a menționat astăzi că, din 2001, Festivalul Internațional de Film Documentar CRONOGRAF este motorul care animă viața iubitorilor de film din Chișinău. Astfel, FIFD CRONOGRAF a reușit să devină unul dintre cele mai importante evenimente culturale din R. Moldova, fiind locul de întâlnire a realizatorilor de film atât din țară, cât și de peste hotare cu spectatorii chișinăuieni.

”În ultimii ani, însă, din cauza pandemiei și apoi a războiului din Ucraina, care au împiedicat organizarea festivalului în forma sa obișnuită, am recurs la o formulă concentrată, dedicată ultimelor producții autohtone sau internaționale, legate cumva de spațiul nostru. Sub genericul ”Seri de CRONOGRAF”, pe parcursul a câtorva seri de vară, sub cerul liber, prezentăm ultimele producții cinematografice și echipele lor. În ultimii ani, am asociat ”Seri de CRONOGRAF” cu Festivalul ”Te salut, Chișinău!”, organizat de Primăria municipiului Chișinău. Astfel, ajunsă la a III-a ediție, formula ”Seri de CRONOGRAF” aduce pe marile ecrane, amplasate în centrul orașului, 13 producții autohtone recente plus miniserialul documentar despre compatrioata noastră, Irina Rimes, cu titlul ”Irina Rimes: Pe drumul meu”. ”Vrem pace!” - acesta este mesajul actulei ediții, așa că vă așteptăm să ne bucurăm împreună, sub cerul senin și înstelat al Chișinăului, de proiecțiile de film sub egida ”Seri de CRONOGRAF”, a mai spus Virgiliu Mărgineanu.