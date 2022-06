După o pauză de doi ani, la Rezervația „Orheiul Vechi” are loc ce-a de-a V-a ediție a Festivalului de muzică clasică în aer liber „DescOperă’’. În perioada 17-19 iunie, la Butuceni vor concerta artiști din Austria, Georgia, Serbia, România, Republica Moldova, transmite IPN.



Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, director al Operei Române din București, dă startul festivalului „DescOperă” din acest an. Oaspeții vor putea asculta melodii din tezaurul muzical al marilor clasici. În calitate de invitați speciali vor evolua artiști moldoveni recunoscuți la nivel internațional. Este vorba de sopranele Valentina Nafornița, Natalia Tanasiiciuc și baritonul Andrei Jelihovschi.



Sâmbătă, Orchestra Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” va prezenta spectacolul „Carmen-Crossover”. Cea mai populară și cântată operă, „Carmen” de Georges Bizet, va renaște într-o nouă alură. Orchestra Filarmonicii va cânta sub bagheta dirijorului Friedrich Pfeiffer din Austria.



Pe scenă se va crea o prietenie muzicală între Concertino Accordion Band, Capela Corală Academică „Doina” și Corul de Copii al Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”. Vor evolua soliștii Ljubica Vraneš (mezzo-soprano) și Dragoljub Bajic (bariton) din Serbia.



În ultima zi de festival va evolua Ansamblul vocal „Batumi” din Georgia, celebru pentru stilul polifonic caracteristic țării din care vin. Seara de duminică va continua într-un ritm latin. În cadrul concertului „Anotimpul pasiunii... ”, violonista Rusanda Panfili va interpreta celebrele piese „Anotimpuri” de compozitorul argentinian Astor Piazzolla. Stiluri precum mambo, cha-cha, rumba, danzon se vor contopi într-un spectacol creat de artiștii Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, care vor evolua sub bagheta prim-dirijorului Mihail Agafiţa. În calitate de soliști vor cânta Cristina Scarlat, Geta Burlacu, Ksenya Nikora. Seara va fi completată de notele de acordeon ale lui Eugen Negruța, sunetele de trompetă ale lui Petru Haruța și de măiestria Show-baletului „Repede”.



Festivalul „DescOperă” este organizat sub egida Ministerului Culturii al Republicii Moldova, în parteneriat cu Asociația Națională pentru Turism Receptor din Moldova și cu suportul Activității de Susținere a Competitivității în Industria Uşoară şi cea a Turismului, finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).