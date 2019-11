Ion Ceban, candidatul PSRM la funcția de primar general al municipiului Chișinău, susține că este singurul candidat care propune soluții reale și prezintă ample concepții de dezvoltare a capitalei, în timp ce contracandidatul său, Andrei Năstase își face „drumul spre o altă funcție”. Potrivit socialistului, chiar dacă a fost acuzat, învinuit și murdărit fără probe de către contracandidatul său, acesta a demonstrat că nu are ce ascunde și totul este transparent, a vorbit și a prezentat așa cum stau lucrurile în Chișinău.

„Iată am ajuns și la final de campanie a turului II. În perioada acestor 2 săptămâni, am reușit să mă întîlnesc cu multă lume bună, să merg în toate sectoarele orașului, dar și suburbii. Am discutat cu oamenii să văd și să aud personal despre problemele și dorințele lor. Am vorbit despre programul cu care vin și sunt gata să administrez eficient municipiul. În această perioadă, am mers la toate dezbaterile electorale organizate de toate sursele media. Nu îmi este frică nici de o întrebare comodă, sau incomodă, am demonstrat acest lucru atât la dezbaterile cu contracandidatul meu dar și cu reprezentanții lui. Chiar dacă am fost acuzat, învinuit și murdărit fără probe de contracandidatul meu, am demonstrat că nu am ce ascunde și totul este transparent, am vorbit și am prezentat așa cum stau lucrurile în Chișinău”, a menționat el.