Deputatul fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, blocul ACUM, Mihai Popșoi, este de părere că numărul redus de alegători care au fost prezenți la urne se datorează faptului că oamenii au obosit de atâtea scrutine de vot. După închiderea secțiilor de votare, Comisia Electorală Centrală a anunțat că la vot s-au prezentat 41,68%, transmite IPN.

„Aș pune această prezență scăzută pe seama perioadei în care a fost organizat scrutinul, dar și pe oboseala alegătorilor, care sunt solicitați destul de des să-și exprime votul. Există o serie de factori obiectivi cum ar fi oboseala electoratului. Am avut alegeri anul trecut pentru Chișinău, am avut alegerile parlamentare. Deci, acesta este al treilea scrutin pentru chișinăuieni și al doilea pentru restul țării în mai puțin de un an de zile și acest lucru, evident, lasă o amprentă asupra electoratului”, a declarat Mihai Popșoi, în platoul Pro TV. Deputatul spune că prezența la urne a fost una bună, dar putea să fie încă mai bună.