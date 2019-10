Ion Ceban, candidatul PSRM la funcția de primar general al municipiului Chișinău, susține că indiferent cine va veni la conducerea Primăriei în urma alegerilor locale, viitorul primar și Consiliu municipal trebuie să țină cont de promisiunile făcute în cadrul campaniei electorale și să depună tot efortul pentru realizarea acelui program electoral. Declarația a fost făcută cu puțin timp în urmă în cadrul unui briefing de presă.

„În această campanie eu mi-am propus să vin cu soluții foarte concrete pentru problemele pe care le are municipiul. Eu știu că ele pot fi rezolvate și știu că le vom rezolva împreună. Am idei concrete, am soluții concrete, am planuri concrete și am o echipă care să implementeze aceste lucruri”, a declarat el.

Ceban a menționat că, indiferent pentru cine nu ar vota astăzi locuitorii municipiului Chișinău, el va respecta alegerea lor.

„Sunt sigur că în viitorul foarte apropiat vom pune în realizare absolut toate planurile. Sunt deschis pentru ideile din partea celorlalți contracandidați. Dacă ele vin să completeze programul pe care l-am propus eu, neapărat voi ține cont de acest lucru. Vreau ca următorul primar și următorul Consiliu neapărat să țină cont de ceea ce a spus în această campanie și să nu uite nici pentru o secundă de toate angajamentele pe care le-a făcut”, a punctat el.